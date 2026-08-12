عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در استان کرمان از بامداد پنجشنبه آغاز شد

به گزارش کرد پرس، علیاصغر ذاکریهرندی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ میشود که سهمیه دوم پس از تمام سهمیه اول به افراد اختصاص مییابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ مرداد، بنزین بدون یارانه نیز در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار میگیرد.
وی از آماده شدن کارتهای جایگاههای سوخت در استان کرمان برای توزیع بنزین بدون یارانه خبر داد و اظهار کرد: طرح مدیریت سوخت در استان کرمان بر اساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا میشود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان در ۲۱ مرداد، وی در پایان از اختصاص سهمیه سوخت برای دستگاههای خدمترسان، امدادی و انتظامی خبر داد و این سهمیه را هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت اعلام کرد
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