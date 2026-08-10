به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز دوشنبه با دکتر اسکندر مومنی، وزیر کشور، دیدار و گفتوگو کرد؛ نشستی که مجموعهای از مهمترین موضوعات اجرایی و توسعهای استان، از اربعین و تجارت مرزی گرفته تا بازسازی خسارات جنگ، انرژیهای تجدیدپذیر، تقسیمات کشوری و پروژههای بزرگ حملونقل در آن مطرح و پیگیری شد.
در این دیدار، استاندار کرمانشاه ابتدا گزارشی از عملکرد استان در میزبانی اربعین ارائه کرد؛ گزارشی که نشان میداد مجموعه اقدامات انجامشده در مرزهای استان، به افزایش استقبال زائران از مسیر خسروی منجر شده است.
تنها مرزی که شاهد رشد تردد زائران بود
بر اساس گزارش ارائهشده، مرز خسروی تنها مرزی بود که در مقایسه با سال گذشته با افزایش تردد زائران مواجه شد؛ موضوعی که به گفته استاندار، نتیجه توسعه زیرساختها، بهبود خدمات و مجموعه تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل سفر زائران بود.
در کنار خسروی، مرز سومار نیز برای نخستین بار به عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه فعال شد و در نخستین سال راهاندازی توانست میزبانی مناسبی از زائران داشته باشد؛ اقدامی که ظرفیت تازهای برای توزیع تردد زائران و توسعه مسیرهای زیارتی استان ایجاد کرد.
خدمات انحصاری مرز خسروی در اربعین
یکی دیگر از اقدامات شاخص امسال، اجرای طرح کاپوتاژ یا تردد یکسره اتوبوسهای زائران از مرز خسروی بود. با اجرای این طرح برای نخستین بار، زائران برخی استانها توانستند با همان اتوبوس مبدأ خود از مرز خسروی عبور کرده و بدون نیاز به پیادهشدن و جابهجایی در نقطه مرزی، راهی شهرهای زیارتی عراق شوند. در مسیر بازگشت نیز بخشی از زائران با اتوبوسهای عراقی بهصورت یکسره تا مرز تردد کردند و سپس مسیر بازگشت به شهرهای خود را ادامه دادند.
استاندار همچنین به فعالسازی ظرفیتهای حملونقل ریلی، جادهای و هوایی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: استفاده همزمان از این ظرفیتها نقش مؤثری در تسهیل جابهجایی زائران داشت.
تقدیر وزیر کشور از میزبانی شایسته استان کرمانشاه در اربعین
وزیر کشور نیز در این بخش از نشست، از میزبانی شایسته استان کرمانشاه در ایام اربعین و مدیریت انجامشده برای خدمترسانی به زائران قدردانی کرد.
بخش دیگری از گزارش استاندار به اقدامات استان در حوزه انرژی و حرکت به سمت منابع نو و جایگزین اختصاص داشت.
حبیبی با اشاره به تنوع سبد تولید انرژی در استان، گزارشی از توسعه انرژی خورشیدی، نیروگاههای خودتأمین و افزایش ظرفیت تولید برق بدون افزایش مصرف سوخت ارائه کرد.
از جمله اقدامات مطرحشده، افزایش ۳۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه فراب بدون مصرف سوخت بیشتر بود؛ اقدامی که در کنار توسعه سایر روشهای تولید، بخشی از رویکرد استان برای افزایش بهرهوری انرژی به شمار میرود.
همچنین تولید سوخت از زباله یا سوخت جایگزین( RDF) به عنوان یکی از طرحهای جدید استان مورد توجه قرار گرفت. کرمانشاه در این زمینه به عنوان نخستین استان کشور وارد این مسیر شده است.
وزیر کشور:
استان ها از اقدامات کرمانشاه در تولید سوخت جایگزین الگوبرداری کنند
وزیر کشور در واکنش به این اقدام گفت که موضوع تولید RDF در کرمانشاه را در دولت مطرح خواهد کرد.
وی همچنین خطاب به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد با توجه به پیشگامی کرمانشاه در این زمینه، زمینه انتقال تجربه و الگوبرداری سایر استانها از این طرح فراهم شود.
پیگیری گسترش تجارت مرزی
موضوع تجارت مرزی نیز از دیگر محورهای نشست بود. استاندار کرمانشاه گزارشی از اجرای قانون تجارت مرزی و جمعیت مشمول این ظرفیت در استان ارائه کرد.
در حال حاضر چهار شهرستان و حدود ۷۳ هزار نفر از مرزنشینان استان از مواهب این طرح بهره مند هستند و موضوع الحاق قصرشیرین و سرپلذهاب نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است تا این دو شهرستان نیز از مزایای قانون تجارت مرزی برخوردار شوند.
استاندار بر ادامه پیگیریها برای توسعه دامنه مشمولان این قانون تأکید کرد؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در بهبود معیشت مرزنشینان، رونق تجارت و افزایش فرصتهای اقتصادی در مناطق غربی استان داشته باشد.
بازسازی حدود ۱۴ هزار واحد آسیبدیده از جنگ
در ادامه نشست، آخرین وضعیت بازسازی خسارات ناشی از جنگ رمضان نیز به وزیر کشور گزارش شد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۵ هزار واحد در استان کرمانشاه در جریان جنگ آسیب دیدهاند که تاکنون تعمیرات حدود ۱۴ هزار واحد انجام شده است.
سایر واحدهای خسارتدیده نیز در مراحل مختلف بازسازی، صدور پروانه و طی فرآیندهای اجرایی قرار دارند و روند رسیدگی به آنها ادامه دارد.
وزیر کشور از عملکرد استان در زمینه سرعت رسیدگی به خسارات و بازسازی نقاط آسیبدیده ابراز رضایت کرد و اقدامات انجامشده در این حوزه را مثبت ارزیابی کرد.
پیگیری ارتقای بخش فیروزآباد به شهرستان
استاندار کرمانشاه در ادامه این دیدار، چند مطالبه مهم استان را مستقیماً با وزیر کشور مطرح کرد.
نخستین درخواست، ارتقای بخش فیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه به شهرستان بود.
حبیبی با اشاره به وسعت جغرافیایی بالا، جمعیت قابل توجه و ضرورت ارتقای سطح خدمات اداری و اجرایی در این منطقه، توضیح داد که این موضوع پیشتر در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر کشور نیز در این خصوص، دستور بررسی و پیگیری سریعتر و کارشناسی موضوع توسط معاونت سیاسی وزارت کشور را صادر کرد.
حمایت وزارت کشور از شتاب گرفتن قطار شهری کرمانشاه
دومین موضوع مورد پیگیری، قطار سبک شهری کرمانشاه بود؛ پروژهای که طی یکی دو سال اخیر روند اجرایی آن سرعت بیشتری گرفته است.
استاندار با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه، خواستار کمک مالی و اعتباری وزارت کشور برای تسریع در تکمیل آن شد.
وزیر کشور ضمن ابراز رضایت از پیشرفت پروژه، از اقدامات انجامشده تقدیر کرد و به معاونت عمرانی وزارت کشور دستور داد موضوع حمایتهای مالی و اعتباری از قطار شهری کرمانشاه را پیگیری کند.
خط آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد؛ پروژهای راهبردی برای تجارت و زیارت
سومین مطالبه مهم استاندار، به تفاهم دولت های ایران و عراق برای اجرای پروژه راهبردی راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد اختصاص داشت.
حبیبی با اشاره به تفاهم صورتگرفته در جریان سفر نخستوزیر عراق به ایران و توافق مشترک با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برای احداث و تکمیل این خط ریلی، بر اهمیت راهبردی پروژه تأکید کرد.
به گفته استاندار، اتصال ریلی کرمانشاه به خسروی و بغداد علاوه بر ظرفیتهای قابل توجه در حمل بار و توسعه تجارت ایران و عراق، در حوزه زیارتی و بهویژه جابهجایی زائران اربعین نیز میتواند بخش مهمی از نیاز حملونقل را پوشش دهد.
با توجه به مسئولیت وزارت کشور در مدیریت ستاد اربعین، استاندار از وزیر کشور خواست این پروژه در تعامل با دستگاهها و وزارتخانههای مسئول، با جدیت بیشتری پیگیری و به عنوان یکی از طرحهای اولویتدار دولت مطرح شود تا روند اجرای آن سرعت بگیرد.
رضایتمندی وزیر از عملکرد مدیریت استان کرمانشاه
دیدار استاندار کرمانشاه و وزیر کشور در حالی پایان یافت که دکتر مومنی در سه حوزه اصلی از عملکرد مدیریت استان ابراز رضایت کرد؛ میزبانی و مدیریت شایسته اربعین، روند بازسازی مناطق و واحدهای آسیبدیده از جنگ و همچنین آرامش، انسجام و هماهنگی مدیریتی استان در جریان حوادث، جنگها و بحرانهای اخیر.
وزیر کشور همچنین از نحوه تأمین نیازهای مردم و مدیریت بازار در مقاطع حساس اخیر رضایت خود را اعلام کرد.
نشست روز دوشنبه را میتوان یکی از دیدارهای پرمحور استان در سطح ملی دانست؛ دیداری که در آن، در کنار ارائه گزارش عملکرد، چند مطالبه مهم و آیندهساز کرمانشاه نیز روی میز وزیر کشور قرار گرفت؛ از ارتقای تقسیمات کشوری و تکمیل قطار شهری گرفته تا توسعه تجارت مرزی، انرژیهای نو و اتصال ریلی کرمانشاه به بغداد؛ پروژههایی که هر یک میتوانند بخشی از مسیر توسعه آینده استان را رقم بزنند.
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