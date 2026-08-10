معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آرد و نان، خواستار تشدید نظارت بر زنجیره تولید و توزیع آرد، ساماندهی نانواییها، توسعه نان کامل و صیانت جدی از حقوق مصرفکنندگان شد.
جلسه کارگروه آردونان استان به ریاست حسن رستم زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور دستگاههای ذیربط در محل استانداری برگزار شد و در آن آخرین وضعیت زنجیره گندم، آرد و نان، کیفیت محصولات، نظارت بر نانواییها و اجرای طرح نان کامل مورد بررسی قرار گرفت.
رستم زاد در این جلسه با اشاره به برخی نارضایتیها از کیفیت آردهای توزیعی، بر ضرورت نظارت مؤثر بر کارخانههای آرد تأکید کرد و گفت: کیفیت آرد باید بر اساس شاخصهای مشخصی همچون میزان رطوبت، گلوتن، نحوه اختلاط گندم و سایر مؤلفههای استاندارد بهصورت مستمر پایش شود.
وی افزود: کارخانههای آرد باید در تولید آرد کامل و استاندارد برای نانواییها جدیت بیشتری داشته باشند و کیفیت محصول نهایی باید قابل سنجش و قابل نظارت باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، توسعه تولید و مصرف نان کامل را از اولویتهای این حوزه عنوان کرد و گفت: استقبال مردم از نان کامل در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است و باید زمینه توسعه این طرح در سراسر استان فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت ۵۰ نانوایی تولیدکننده نان کامل و ۱۲ واحد در حال اخذ مجوز، بر ضرورت آموزش نانوایان و گسترش اجرای طرح ملی نان کامل در شهرستانهای استان تأکید کرد.
رستم زاد همچنین ساماندهی وضعیت نانواییها را مطالبه جدی مردم دانست و اظهار کرد: کمفروشی، بدپختی، تعطیلیهای بیمورد و تخلفات وزنی نباید در شبکه عرضه نان وجود داشته باشد و دستگاههای مسئول باید با جدیت با این موارد برخورد کنند.
وی تقویت نقش اتحادیه نانوایان در نظارت همگانی و پایش مستمر عرضه و تقاضا را ضروری دانست و گفت: تأمین مستمر نان و جلوگیری از ایجاد کمبود، نیازمند رصد دقیق وضعیت تولید و مصرف است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر مدیریت یکپارچه زنجیره گندم تا نان، حمایت از کشاورزان را ضروری دانست و گفت: کرمانشاه از استانهای برتر تولید گندم کشور است و باید از کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت کرد
وی همچنین بر فعالیت شبانهروزی مراکز خرید، هماهنگی حملونقل و انتقال سریع گندم به کارخانههای آرد تأکید کرد.
رستم زاد با اشاره به ایام اربعین، از تأمین بدون وقفه آرد و نان زائران تقدیر کرد و با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت نان مستقیماً با سلامت مردم و حقوق مصرفکنندگان ارتباط دارد، خواستار استمرار آموزش، فرهنگسازی و توانمندسازی نانوایان برای پخت صحیح نان کامل شد و گفت: مقاومتهای اولیه برخی نانوایان در برابر تغییر شیوه پخت باید با آموزش و فرهنگسازی کاهش یابد و مسیر توسعه نان کامل در استان با جدیت ادامه پیدا کند.
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