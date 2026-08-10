صادرات نفت عراق به آمریکا برای ششمین هفته متوالی متوقف ماند

به گزارش کردپرس، صادرات نفت خام عراق به آمریکا برای ششمین هفته متوالی در سطح صفر باقی ماند و این کشور در هفته گذشته هیچ محمولهای از نفت خام عراق وارد نکرد.
خندان نوشت: بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کانادا در هفته گذشته در صدر فهرست تأمینکنندگان نفت خام آمریکا قرار گرفت و پس از آن ونزوئلا، مکزیک، اکوادور و برزیل جای گرفتند.
کلمبیا نیز در رتبه ششم تأمینکنندگان نفت خام آمریکا قرار گرفت و پس از آن لیبی و نیجریه در جایگاههای بعدی این فهرست قرار داشتند.
توقف صادرات نفت عراق به آمریکا در حالی برای ششمین هفته متوالی ادامه دارد که تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته است. نگرانیها درباره مذاکرات برای تعیین سازوکار کنترل و بازگشایی این تنگه، موجب افزایش قیمت نفت در معاملات روز جمعه شد.
قیمت نفت خام برنت در پایان معاملات با ۱.۰۶ دلار، معادل ۱.۳ درصد افزایش به ۸۳.۵۵ دلار برای هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۸۹ سنت، معادل ۱.۱۵ درصد افزایش، در سطح ۷۸.۱۸ دلار معامله شد.
با وجود افزایش قیمتها در آخرین معاملات، بازار نفت در مجموع برای دومین هفته متوالی کاهش هفتگی را ثبت کرد.
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