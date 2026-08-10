نماینده حزب دمکرات: بغداد بودجه حقوق کارکنان اقلیم کردستان را تأمین کرده است

به گزارش کردپرس، عبدالغفار در گفت‌وگو با رسانه رسمی حزب دمکرات اعلام کرد که پس از تماس با نهادهای حسابداری، بودجه و دفتر رسمی وزیر دارایی عراق، به آنها اطمینان داده شده است که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق ماه هفتم کارکنان اقلیم کردستان آماده شده و تنها تصمیم نهایی برای آزادسازی این مبلغ باقی مانده است.

وی درباره نحوه ارسال بودجه گفت پرداخت حقوق ماه هفتم نیز مانند ماه‌های گذشته انجام خواهد شد و ۱۲۰ میلیارد دینار از مبلغ اختصاص‌یافته کسر و باقی‌مانده به اقلیم کردستان ارسال می‌شود.

سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات همچنین اظهار داشت که انتظار می‌رود تصمیم رسمی و نهایی بغداد درباره ارسال حقوق کارکنان اقلیم کردستان، طی روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه آینده صادر شود.