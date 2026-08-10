۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶

نماینده حزب دمکرات: بغداد بودجه حقوق کارکنان اقلیم کردستان را تأمین کرده است

نماینده حزب دمکرات: بغداد بودجه حقوق کارکنان اقلیم کردستان را تأمین کرده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دانەر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق و عضو کمیسیون مالی این پارلمان، اعلام کرد که وزارت دارایی عراق بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق ماه هفتم کارکنان اقلیم کردستان را تأمین کرده و تمامی اقدامات اداری و قانونی برای ارسال این مبلغ انجام شده است.

به گزارش کردپرس، عبدالغفار در گفت‌وگو با رسانه رسمی حزب دمکرات اعلام کرد که پس از تماس با نهادهای حسابداری، بودجه و دفتر رسمی وزیر دارایی عراق، به آنها اطمینان داده شده است که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق ماه هفتم کارکنان اقلیم کردستان آماده شده و تنها تصمیم نهایی برای آزادسازی این مبلغ باقی مانده است.

وی درباره نحوه ارسال بودجه گفت پرداخت حقوق ماه هفتم نیز مانند ماه‌های گذشته انجام خواهد شد و ۱۲۰ میلیارد دینار از مبلغ اختصاص‌یافته کسر و باقی‌مانده به اقلیم کردستان ارسال می‌شود.

سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات همچنین اظهار داشت که انتظار می‌رود تصمیم رسمی و نهایی بغداد درباره ارسال حقوق کارکنان اقلیم کردستان، طی روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه آینده صادر شود.

کد مطلب 2798127

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