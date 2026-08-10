به گزارش کردپرس، شورای رهبری جماعت عدالت کردستان به ریاست علی باپیر، رئیس این حزب، در شهر سلیمانیه نشست عادی خود را برگزار کرد. در این نشست، بحران‌های مستمر اقلیم و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه این نشست، وضعیت معیشتی و زندگی شهروندان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود. شورای رهبری جماعت عدالت اعلام کرد مشکلات مربوط به حقوق، افزایش مالیات، گرانی سوخت و قیمت‌ها در بازار از سوی خود حاکمیت ایجاد شده و دولت اقلیم کردستان مسئولیت اصلی حل‌نشدن این مشکلات را بر عهده دارد.

این حزب همچنین تأکید کرد در صورت مدیریت صحیح منابع طبیعی، گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای داخلی، اقلیم کردستان از نظر مالی نیازی به اتکا به دیگران نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست، آینده سیاسی اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که نبود توافق و هماهنگی میان نیروهای سیاسی، اقلیم را به سوی آینده‌ای نامعلوم سوق می‌دهد.

شورای رهبری جماعت عدالت همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای حفظ ثبات اقلیم و جلوگیری از کشیده‌شدن آن به جنگ و بحران‌های بزرگ‌تر شد.

این حزب در رابطه با تحولات و تنش‌های خاورمیانه نیز خواستار پایان هرچه سریع‌تر وضعیت کنونی و بازگشت طرف‌های درگیر به گفت‌وگو و توافق شد تا منطقه از ورود به بحران‌های بیشتر در امان بماند.