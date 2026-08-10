۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷

جماعت عدالت: بحران‌های اقلیم کردستان از سوی خود حاکمیت ایجاد شده‌اند

جماعت عدالت: بحران‌های اقلیم کردستان از سوی خود حاکمیت ایجاد شده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای رهبری جماعت عدالت کردستان اعلام کرد بحران حقوق کارکنان، افزایش مالیات، گرانی سوخت و افزایش قیمت‌ها در بازار، نتیجه عملکرد خود حاکمیت اقلیم کردستان است و اختلافات میان احزاب سیاسی، اقلیم را به سوی آینده‌ای نامعلوم سوق می‌دهد.

به گزارش کردپرس، شورای رهبری جماعت عدالت کردستان به ریاست علی باپیر، رئیس این حزب، در شهر سلیمانیه نشست عادی خود را برگزار کرد. در این نشست، بحران‌های مستمر اقلیم و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه این نشست، وضعیت معیشتی و زندگی شهروندان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود. شورای رهبری جماعت عدالت اعلام کرد مشکلات مربوط به حقوق، افزایش مالیات، گرانی سوخت و قیمت‌ها در بازار از سوی خود حاکمیت ایجاد شده و دولت اقلیم کردستان مسئولیت اصلی حل‌نشدن این مشکلات را بر عهده دارد.

این حزب همچنین تأکید کرد در صورت مدیریت صحیح منابع طبیعی، گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای داخلی، اقلیم کردستان از نظر مالی نیازی به اتکا به دیگران نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست، آینده سیاسی اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که نبود توافق و هماهنگی میان نیروهای سیاسی، اقلیم را به سوی آینده‌ای نامعلوم سوق می‌دهد.

شورای رهبری جماعت عدالت همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای حفظ ثبات اقلیم و جلوگیری از کشیده‌شدن آن به جنگ و بحران‌های بزرگ‌تر شد.

این حزب در رابطه با تحولات و تنش‌های خاورمیانه نیز خواستار پایان هرچه سریع‌تر وضعیت کنونی و بازگشت طرف‌های درگیر به گفت‌وگو و توافق شد تا منطقه از ورود به بحران‌های بیشتر در امان بماند.

کد مطلب 2798128

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