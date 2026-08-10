به گزارش کردپرس از ایسنا؛ امیرحسین مرادزاده امروز ۱۹مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود:بخش قابل توجهی از ساختوسازها در برخی شهرهای استان بدون رعایت اصول مهندسی انجام میشود، برای مثال در شهر سلماس حدود ۸۰ درصد ساختوسازهای داخل شهر غیرمجاز بوده و بر اساس اصول مهندسی ساخته نشدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال درباره ساختوسازها افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی ساختوسازها باید از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود تا ضوابط و اصول فنی و مهندسی در اجرای پروژهها رعایت شود.
مرادزاده از اجرای امضای دیجیتال برای نخستینبار در ارومیه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری و حرکت به سمت فرآیندهای دیجیتال انجام میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی همچنین با اشاره به ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی استان هستند که از این تعداد، ۱۲ هزار نفر دارای پروانه و صلاحیت فعالیت در بخشهای نظارت، طراحی و اجرا هستند.
مرادزاده با اشاره به ارائه خدمات مهندسی رایگان به واحدهای آسیبدیده از جنگ یادآورشد: در این زمینه تاکنون خدمات مهندسی رایگان به ارزش چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارائه شده و بیش از ۲۰۰ مورد از این خدمات در سطح استان و ۳۲ مورد در شهر ارومیه ارائه شده است.
او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران تصریح کرد: باید از سرمایهگذاران حمایت کنیم؛ به همین دلیل سازمان نظام مهندسی با ارائه تخفیفات ویژه تلاش میکند ضمن حمایت از سرمایهگذاری، کیفیت اجرای پروژهها افزایش یافته و طرحها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، در مجموع بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از سهم سازمان برای پروژههای سرمایهگذاری تخفیف در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه طراحی و ورود نقشهها گفت: در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار مترمربع نقشه در شهر ارومیه وارد سازمان نظام مهندسی شده که با وجود شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی کشور، نشاندهنده عملکرد مثبت این سازمان است.
مرادزاده افزود: میزان نقشههای واردشده به سازمان در ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته و این میزان رشد در آذربایجانغربی به ۵۶ درصد رسیده است.
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