۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵

سرخط خبرهای ۱۹مرداد خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای ۱۹مرداد خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای۱۹مرداد منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.

ادعای عبدالقادر سلوی درباره محرومیت دمیرتاش از عفو تکذیب شد

مسئولان دم پارتی اعلام کردند پس از انتشار یادداشتی از عبدالقادر سلوی درباره محرومیت عبدالله اوجالان و صلاح‌الدین دمیرتاش از مزایای «قانون چارچوب صلح»، با وزیر دادگستری و مقام‌های AKP تماس گرفته‌اند و هر دو طرف انتساب چنین اظهاراتی به خود را تکذیب کرده‌اند.

مدیریت پ ک ک: بدون نقش‌آفرینی آزادانه اوجالان، بسیاری از مفاد «قانون چارچوب» اجرا نخواهد شد

مدیریت PKK با بیان اینکه پیشنهاد «قانون چارچوب» دارای خطاها و کاستی‌های جدی است، اعلام کرد تحقق مراحل پیش‌بینی‌شده در این قانون به آزادی و نقش‌آفرینی عبدالله اوجالان و امکان سیاست ورزی گریلاهای سلاح زمین گذاشته، بستگی دارد.

اعلام حمایت دمیرتاش و میرزاکلی از روند صلح و قانون چارچوب؛ این روند، روند تجزیه یا بده‌بستانی مبتنی بر معامله‌های سطحی نیست

صلاح‌الدین دمیرتاش و سلجوق میرزاکلی در پیامی مشترک درباره «قانون چارچوب»، از عبدالله اوجالان و دیگر افرادی که در روند صلح نقش داشته‌اند قدردانی کردند و گفتند این روند باید بدون ایجاد احساس پیروزی یا شکست، با رویکردی سنجیده و مسئولانه پیش برده شود.

آینده حمل و نقل کامیونی نفت عراق به سوریه

انتقال روزانه صدها محموله نفت عراق با کامیون به بندر بانیاس، همزمان با تلاش بغداد و دمشق برای احیای خط لوله کرکوک ـ بانیاس، می‌تواند یک مسیر اضطراری را به بخشی از شبکه دائمی انرژی منطقه تبدیل کند.

کد مطلب 2798113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha