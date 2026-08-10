نوزدهمین گذشت از قصاص در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این باره گفت: مقرر شده بود فردا در زندان میاندوآب حکم قصاص نفس یک زندانی اجرا شود، با تلاش رئیس زندان میاندوآب و شورای حل اختلاف و مددکاران زندان، اولیای دم اعلام رضایت کرده و از حق خود گذشتند و به محکوم علیه حیاتی دوباره بخشیدند.



رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با این سازش که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت، سازش‌های قتل عمد استان به عدد نوزده رسید.

او افزود: امید است با ادامه روند تبیین فرهنگ حسنه و الهی صلح و سازش شاهد سازش‌های بیشتر نه تنها در پرونده‌های قتل عمد بلکه در تمامی دعاوی باشیم.