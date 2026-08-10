دستگیری رمال کلاهبردار با پرونده ۳۰ میلیارد ریالی در کردستان

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حسین رضا رشیدی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به پلیس آگاهی استان کردستان، موضوع در دستور کار کارآگاهان ویژه جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: کارآگاهان در بررسی های تخصصی دریافتند متهم با معرفی خود در پوشش یک خانم رمال و فالگیر، اقدام به کلاهبرداری در استان تهران کرده و از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از شگردهای پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

سرهنگ رشیدی با اشاره به دستگیری متهم در یک عملیات فنی و تخصصی، ادامه داد: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان در برابر شگردهای کلاهبرداران، یادآور شد: پلیس تاکنون بارها شیوه ها و شگردهای مختلف کلاهبرداری را اطلاع رسانی کرده است و لازم است شهروندان با افزایش آگاهی و دقت، از اعتماد به افراد سودجو خودداری کنند تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود.