بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دمکرات کردستان عراق در تهران برگزار شد

به گزارش کردپرس، مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دمکرات کُردستان عراق، با حضور «ملا لقمان پینجوینی» نماینده این حزب در کشور ایران، تعدادی از مسئولین عالی جمهوری اسلامی ایران، نماینده دفتر حزب دمکرات کُردستان عراق در تهران، نماینده جمعیت عدالت کُردستان عراق، نماینده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مسئول اتاق بازرگانی ایران و عراق، «بهرام ولدبیگی» رئیس انستیتوی کُردستان در تهران، دکتر «اردشیر پشنگ» کارشناس روابط بین‌الملل، تعدادی از اساتید دانشگاه‌های ایران و همچنین تعدادی از شهروندان اقلیم کُردستان عراق مقیم در تهران، در محل دفتر نمایندگی حزب سوسیال دمکرات کُردستان عراق در شهر تهران برگزار شد.

حاضران در این مراسم، پنجاهمین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دمکرات کُردستان عراق را با تقدیم تاج گل به مسئول دفتر این حزب در تهران گرامی داشتند.

این حزب، نیم قرن است که در حوزه سیاسی شانه‌به‌شانه، سنگر به ‌سنگر و هم‌پیمان در کنار جمهوری اسلامی ایران در جنگ با رژیم بعث و همچنین در پیکار جدی و شجاعانه با گروه تروریستی داعش مبارزه کرده و ضمن تقدیم شهیدانی در این ‌راه مقدس، تلاش خستگی‌ناپذیر و مداومی را نیز در کارنامه سیاسی و مبارزاتی خود به ثبت رسانده است.

حزب سوسیال دمکرات کُردستان عراق Kurdistan Socialist Democratic Party در سال 1976در کُردستان عراق تأسیس شده است و کاک «محمد حاج محمود» از پیشمرگان مبازر و کهنه‌کار کُرد و پدر دو شهید به نام‌های «عطا و پشتیوان»، دبیرکلی آن را برعهده دارد؛ که یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقلیم کُردستان، عراق و منطقه به‌شمار می‌رود.