به گزارش کردپرس، نخستین کاروان آوارگان سره‌کانی پس از هفت سال آوارگی امروز با حضور حدود ۴۰۰ خانواده از مناطق اطراف حسکه به سوی زادگاه خود حرکت کرد؛ این خانواده‌ها پس از حمله ترکیه و گروه‌های وابسته به آن در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ مجبور به ترک خانه‌های خود شده بودند و اکنون در نخستین مرحله از روند بازگشت آوارگان به سره‌کانی قرار دارند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، صدها آواره اهل سره‌کانی که در شهر حسکه و اردوگاه‌های این منطقه سکونت داشتند، از روز گذشته آماده‌سازی‌های نهایی خود برای بازگشت به خانه‌هایشان را آغاز کرده بودند.

بر اساس این گزارش، آوارگان سره‌کانی روز ۹ آگوست چادرهای خود را در اردوگاه‌ها جمع‌آوری کرده و وسایل و نیازمندی‌های خود را برای بازگشت آماده کردند. این کاروان به عنوان نخستین کاروان بازگشت آوارگان سره‌کانی، آغازگر روند بازگشت دیگر آوارگان این منطقه عنوان شده است.

نخستین کاروان آوارگان سره‌کانی امروز از روستای «تویَن» در حومه حسکه به سوی زادگاه خود حرکت کرد. این کاروان از حدود ۴۰۰ خانواده تشکیل شده است.

خانواده‌های سره‌کانی در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ و پس از حمله نظامی ترکیه و گروه‌های وابسته به آن به این منطقه، مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود شدند. در نتیجه این حملات، هزاران نفر از ساکنان شهر و روستاهای اطراف سره‌کانی آواره شدند.

در آستانه حرکت نخستین کاروان، شماری از آوارگان سره‌کانی در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار از خوشحالی خود برای بازگشت به زادگاهشان سخن گفتند.

«محمد حسین العلی» یکی از آوارگان، با اشاره به دشواری‌های سال‌های آوارگی گفت که نمی‌تواند میزان خوشحالی خود را بیان کند. وی افزود که دختر کوچک او از شدت خوشحالی نتوانسته بخوابد و بازگشت به زادگاه همواره آرزوی خانواده‌اش بوده است.

وی اظهار کرد: «ما در دوران آوارگی سختی‌های زیادی کشیدیم. امروز بازمی‌گردیم تا خانه‌های خود را دوباره بسازیم و مانند گذشته در زادگاهمان زندگی کنیم.»

«فاطمه امین شریف» نیز با بیان اینکه دلتنگ خانه و شهر خود بوده است، گفت خانواده‌اش در دوران آوارگی با مشکلات و دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند و فرزندانشان دور از زادگاه خود بزرگ شده‌اند.

او بازگشت به سره‌کانی را موجب شادی و خوشحالی خانواده‌اش دانست و گفت: «اگر بال داشتم، از شدت خوشحالی پرواز می‌کردم.»