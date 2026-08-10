سرانه فضای آموزشی کردستان همچنان پایین تر از میانگین کشور است

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس مسائل و مطالبات جامعه، اظهار کرد: رسانه و خبرنگار، چشم بینای جامعه و یکی از ارکان اساسی دموکراسی هستند و نقدهای رسانه ای می تواند به اصلاح مسیر دستگاه های اجرایی و ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کند.

وی افزود: اگر دستگاه اجرایی در کنار خود رسانه ای نداشته باشد که بتواند اقدامات و عملکرد آن را به جامعه منعکس کند، بخش قابل توجهی از فعالیت ها و خدمات برای مردم ناشناخته می ماند؛ بنابراین تعامل سازنده و مستمر میان دستگاه های اجرایی و رسانه ها می تواند به شفافیت بیشتر و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه خبرنگاری در بسیاری از جوامع، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با محدودیت ها و دشواری های متعددی همراه است، گفت: نبود یا دسترسی محدود به اطلاعات می تواند موجب شکل گیری برداشت های نادرست شود و دستگاه های اجرایی باید در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز رسانه ها را در اختیار آنان قرار دهند.

اجرای ۱۹۱ پروژه برای توسعه فضاهای آموزشی

حسینی در ادامه به وضعیت فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: کردستان با سرانه حدود ۴.۸ مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز، پایین تر از میانگین ۵.۵ مترمربعی کشور و میانگین هشت مترمربعی جهان قرار دارد.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی دولت چهاردهم، اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است و در همین راستا، از ابتدای آغاز مسئولیت مدیریت فعلی آموزش و پرورش استان تاکنون حدود ۶۰ هزار مترمربع فضای آموزشی و ۴۷ هزار مترمربع فضای ورزشی در استان ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: برای نزدیک شدن به میانگین کشوری، در یک برنامه سه ساله ۱۹۱ پروژه آموزشی تعریف شده که بخشی از آنها تاکنون به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در چارچوب همین برنامه اجرا خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه رسیدن به میانگین کشوری به معنای پایان کامل مشکل کمبود فضای آموزشی نیست، اظهار کرد: رشد جمعیت، مهاجرت های ناشی از شرایط اقتصادی و تغییرات جمعیتی در برخی شهرستان ها، برنامه ریزی برای تأمین فضاهای آموزشی را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: در برخی مناطق استان مانند سقز و بانه همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و در بعضی مناطق روستایی نیز با شرایط متفاوتی روبه رو هستیم؛ به گونه ای که ممکن است مدرسه ای با امکانات کامل در روستا وجود داشته باشد اما به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزی، استفاده کافی از آن صورت نگیرد.

افزایش ۸ برابری اعتبارات مدرسه سازی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از افزایش قابل توجه اعتبارات حوزه نوسازی و ساخت مدارس خبر داد و گفت: اعتبار این بخش که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود، با پیگیری های انجام شده به حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: کردستان از نظر رشد اعتبارات دولتی در حوزه نوسازی مدارس و ساخت فضاهای آموزشی، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

حسینی همچنین به افزایش مشارکت خیران مدرسه ساز اشاره کرد و گفت: مجموع مشارکت خیران حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۳ حدود چهار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: در شهرستان مریوان نیز مشارکت خیران در مدرسه سازی رشد چشمگیری داشته و این شهرستان به عنوان برترین شهرستان کشور در این زمینه انتخاب شده است. در حال حاضر ۱۰ پروژه آموزشی صددرصد خیرساز در مریوان در حال اجراست که با تکمیل آنها بخش مهمی از مشکل فضای آموزشی این شهرستان برطرف خواهد شد.

افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان

حسینی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس کردستان گفت: سرانه فضای ورزشی دانش آموزان استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ صدم مترمربع بود که با اجرای پروژه های متعدد، این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ صدم مترمربع افزایش یافت.

وی افزود: در این مدت حدود ۷۹ پروژه ورزشی با مجموع ۴۷ هزار مترمربع به بهره برداری رسید که از جمله آنها می توان به نخستین استخر دانش آموزی، نخستین سالن ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه و یکی از بزرگترین چمن های مصنوعی دانش آموزی کشور اشاره کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: برای سال جاری نیز اجرای ۸۱ پروژه ورزشی شامل ۵۰ زمین چمن مصنوعی، سه کفپوش سالن، یک سالن ورزشی و ۱۵ کلاس تربیت بدنی هدف گذاری شده است تا سرانه فضای ورزشی استان به حدود ۵۳ صدم مترمربع برسد.

کمبود قطعی ۲ هزار و ۷۴۰ معلم در کردستان

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، کردستان با کمبود قطعی ۲ هزار و ۷۴۰ نفر نیروی انسانی در بخش های مختلف آموزش و پرورش مواجه است.

وی افزود: این کمبود شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی، مشاور، دبیر ورزش و نیروهای کیفیت بخشی است و تلاش شده نیاز واقعی استان بدون لاپوشانی و به صورت شفاف اعلام شود تا برای رفع آن برنامه ریزی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ظرفیت پذیرش دانشجو معلم استان در دانشگاه فرهنگیان هر سال ۲۰ درصد افزایش یافت و با پیگیری های انجام شده، امسال نیز ۳۰ سهمیه ویژه برای مناطق محروم استان به ظرفیت پذیرش اضافه شد.

وی افزود: افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، در زمینه اشتغال جوانان استان نیز اثرگذار است، چرا که دانشجو معلمان از ابتدای تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند و حقوق دریافت می کنند.

کاهش ۵۰ درصدی نرخ ترک تحصیل در کردستان

حسینی با اشاره به وضعیت ترک تحصیل دانش آموزان در استان اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش، نرخ ترک تحصیل در کشور ۴.۲ درصد است، در حالی که این میزان در کردستان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲.۲ درصد رسیده است.

وی افزود: کردستان از استان های پیشرو در زمینه کاهش ترک تحصیل است و نرخ ترک تحصیل در استان تقریباً نصف میانگین کشور است، هرچند حتی ترک تحصیل یک دانش آموز نیز برای نظام تعلیم و تربیت قابل قبول نیست و باید برای بازگرداندن هر دانش آموز به چرخه تحصیل تلاش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد: آمار ترک تحصیل باید بر اساس بازه زمانی، مقطع تحصیلی و شاخص های مشخص اعلام شود و انتشار یک عدد بدون ذکر مبنای محاسبه می تواند موجب برداشت نادرست شود.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به ثبت نام و ترک تحصیل دانش آموزان در سامانه های رسمی آموزش و پرورش ثبت می شود و پس از تکمیل فرآیند ثبت نام ها و انتقالات، آمار قطعی در آبان ماه استخراج و اعلام می شود.

رشد ۷۱ درصدی موفقیت دانش آموزان کردستان در المپیادها

حسینی همچنین از رشد چشمگیر موفقیت دانش آموزان استان در المپیادهای علمی خبر داد و گفت: میزان موفقیت دانش آموزان کردستان در المپیادهای علمی ۷۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال در برخی رشته ها برای نخستین بار دانش آموزانی از شهرستان ها و مناطق دورافتاده استان به مراحل مختلف المپیادهای علمی راه یافتند و تلاش شده فرصت های آموزشی و رقابتی از مرکز استان فراتر رفته و به مناطق مختلف تعمیم پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اجرای برنامه های توانمندسازی معلمان و دانش آموزان اظهار کرد: تغییر روش های تدریس و ارتقای کیفیت آموزش از برنامه های جدی آموزش و پرورش استان است و دوره های مختلف توانمندسازی معلمان نیز در همین راستا برگزار شده است.

کردستان رتبه دوم ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور را کسب کرد

حسینی گفت: آموزش و پرورش کردستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ در مجموع شاخص ها رتبه دوم کشور را به دست آورد؛ در حالی که استان در سال های گذشته معمولاً در جمع پنج استان انتهایی کشور قرار داشت.

وی افزود: این ارزیابی مجموعه ای از شاخص های حوزه های مختلف از جمله معاونت های ابتدایی، متوسطه، پرورشی، توسعه مدیریت، تربیت بدنی و سلامت و همچنین ادارات مستقل را دربر می گیرد و ارتقای جایگاه استان نتیجه تلاش و همکاری مجموعه آموزش و پرورش در سطح استان و شهرستان هاست.

وی در پایان با قدردانی از همراهی رسانه ها و نمایندگان استان گفت: تعامل سازنده میان آموزش و پرورش و رسانه ها می تواند به شناسایی مشکلات، اصلاح مسیر و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به دانش آموزان و فرهنگیان کمک کند و انتظار داریم این همکاری در آینده نیز تقویت شود.