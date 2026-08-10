آذربایجان غربی میزبان مسابقات قهرمانی کشوری ناشنوایان

به گزارش کردپرس، مسابقات قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان در رده سنی بزرگسالان، با حضور بیش از ۱۵۰ کشتی‌گیر برتر استان‌های سراسر کشور به منظور شناسایی و انتخاب برترین نفرات برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، از ۲۵ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.



این رقابت‌ها به میزبانی هیات ورزش های ناشنوایان آذربایجان غربی با هدف شناسایی استعدادها و برترین کشتی‌گیران ناشنوای کشور و تشکیل ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان برگزار می‌شود.



در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر و شایسته با نظر کادر فنی و بر اساس نتایج کسب‌شده، برای حضور در اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی و در نهایت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان انتخاب خواهند شد.