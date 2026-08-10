۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸

درگیری میان قبایل عرب در حمص سوریه؛ شماری کشته و زخمی شدند

درگیری میان قبایل عرب در حمص سوریه؛ شماری کشته و زخمی شدند

سرویس سوریه - درگیری میان قبایل عرب در شهر حمص سوریه و در اطراف محله «البیاض» و زندان مرکزی این شهر به وقوع پیوست که بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری در جریان این درگیری‌ها کشته و زخمی شده‌اند.

به گزارش کردپرس، یک درگیری خونین میان قبایل عرب در اطراف محله «البیاض» و زندان مرکزی شهر حمص سوریه رخ داد که در پی این درگیری‌ شماری از اعضای این قبایل کشته و زخمی شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار این رسانه از محل حادثه گزارش داده است، درگیری میان اعضای قبایل عرب منطقه در اطراف محله «البیاض» و زندان مرکزی حمص رخ داد.

منابع محلی اعلام کردند که پس از وقوع درگیری، آشوب و تنش در منطقه شکل گرفته است.

این منابع جزئیات بیشتری درباره علت آغاز درگیری، شمار دقیق کشته‌شدگان و زخمی‌ها و هویت طرف‌های درگیر ارائه نکردند.

گفتنی است که تاکنون طرف‌های رسمی سوریه درباره این حادثه هیچ بیانیه یا اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

کد مطلب 2798112

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