درگیری میان قبایل عرب در حمص سوریه؛ شماری کشته و زخمی شدند

به گزارش کردپرس، یک درگیری خونین میان قبایل عرب در اطراف محله «البیاض» و زندان مرکزی شهر حمص سوریه رخ داد که در پی این درگیری‌ شماری از اعضای این قبایل کشته و زخمی شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار این رسانه از محل حادثه گزارش داده است، درگیری میان اعضای قبایل عرب منطقه در اطراف محله «البیاض» و زندان مرکزی حمص رخ داد.

منابع محلی اعلام کردند که پس از وقوع درگیری، آشوب و تنش در منطقه شکل گرفته است.

این منابع جزئیات بیشتری درباره علت آغاز درگیری، شمار دقیق کشته‌شدگان و زخمی‌ها و هویت طرف‌های درگیر ارائه نکردند.

گفتنی است که تاکنون طرف‌های رسمی سوریه درباره این حادثه هیچ بیانیه یا اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.