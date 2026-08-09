قاتلان ۲ هزار درخت بلوط دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، محمدحسین فلاحتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخریب گسترده جنگل‌های تنگه مرصاد در بخش ماهیدشت توسط عده‌ای سودجو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی اداره منابع طبیعی، قاضی کشیک بخش ماهیدشت، بهره‌گیری از ظرفیت بسیج مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، مأموران موفق شدند سه نفر از متخلفان را شناسایی و در عملیاتی مشترک دستگیر کنند.

فلاحتی با بیان اینکه متهمان با استفاده از اره بنزینی اقدام به قطع بیش از دو هزار اصله درخت تنومند کرده بودند، تصریح کرد: در این عملیات، دو دستگاه خودرو نیز توقیف و متهمان برای انجام مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی چهارزبر منتقل شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قضایی به دادگاه ماهیدشت معرفی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل‌ها، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا قطع غیرمجاز درختان، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره تلفن گویا محیط زیست ۱۵۴۰ و تلفن گویا ۱۵۰۴ منابع طبیعی در میان بگذارند.