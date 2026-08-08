ظرفیت نیروگاه دالاهو به ۹۰۰ مگاوات افزایش می یابد

به گزارش کردپرس؛ مهندس الفتی‌نیا، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای در تالار شرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های بی‌دریغ اصحاب رسانه، به‌ویژه در بازتاب واقعیت‌های دشوار استان طی جنگ‌های اخیر (۱۲ روزه و رمضان) قدردانی کرد.

وی ویژگی‌های متمایز خبرنگاران استان را «صداقت و شفافیت» خواند و افزود: رسانه توانسته است اهمیت حیاتی صنعت برق را برای جامعه تبیین کند.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب در بخشی از سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و تأکید کرد: ریشه اصلی ناترازی را باید در اقتصاد غیرواقعی برق و چالش‌های فرهنگ مصرف جستجو کرد. اگر تولید برق را با هزینه‌های روز مقایسه کنیم، قیمت آن نسبت به اوایل انقلاب کاهش یافته است. در حالیکه هزینه های احداث، توسعه و نگهداری شبکه به شدت افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای صنایع (از اول تیرماه) و بخش خانگی (از ۲۰ تیرماه) جهت مدیریت اوج بار، بر لزوم مدیریت هوشمند مصرف تأکید کرد.

الفتی نیا همچنین عنوان کرد: پیک مصرف برق استان کرمانشاه در هفتم مرداد امسال به یک هزار و ۴۰ مگاوات رسید و با توجه به روند کاهش دما بعید است این رقم دوباره شکسته شود.

وی با اشاره به تفاوت روند مصرف برق در استان و کشور افزود: در حالی که نیاز مصرف برق در کل کشور سه درصد کاهش یافته، مصرف استان کرمانشاه افزایش داشته است که عوامل مختلفی از جمله ورود صنایع جدید به مدار، توسعه واحدهای مسکونی و افزایش بار ناشی از اربعین می‌تواند در این افزایش مصرف مؤثر باشد.

مدیرعامل برق منطقه ای با اشاره به تاب‌آوری صنعت برق در طول جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: علی‌رغم خسارات شدید، میانگین بازگشت برق به مدار در بخش توزیع تنها ۳۰ دقیقه و در بخش انتقال ۳ ساعت بوده است.

وی همچنین با تمجید از پایداری شبکه در مرز خسروی طی ایام اربعین، اعلام کرد این مرز حساس حتی برای یک دقیقه نیز دچار خاموشی نشده است.

وی در ادامه به تحولات حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: امیدواریم ظرفیت منصوبه انرژی خورشیدی در کشور از ۷ هزار مگاوات به ۱۱ هزار مگاوات تا پایان سال برسد که این امر بخش بزرگی از ناترازی را مرتفع می‌کند.

الفتی نیا همچنین از حرکت آغازین استان کرمانشاه در حوزه تجدیدی‌ها خبر داد و کمبود سرمایه‌گذار را چالش اصلی در این مسیر دانست.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب از یک اتفاق مهم در نیروگاه «فراب دالاهو» خبر داد و گفت: با ورود واحد بخار به مدار، ظرفیت این نیروگاه بدون مصرف سوخت اضافی، ۳۰۰ مگاوات افزایش یافته و به ۹۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی با اشاره به ۷ پروژه در دست اقدام در استان کرمانشاه (به ارزش ۲.۷ همت) تأکید کرد که هدف از این پروژه‌ها، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه است، نه افزایش تولید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص برق صنایع با یادآوری قانون مانع زدایی از صنعت برق بیان داشت: طبق این قانون همه صنایع انرژی بر کشور می بایست تا پایان سال ۱۴۰۴ با احداث نیروگاه خودتامین برق خود را تامین نمایند و در غیر اینصورت باید از تابلو سبز انرژی و با قیمت روز برق خود را تامین کنند در حالیکه بیشتر صنایع این مهم را انجام نداده اند.

الفتی‌نیا تأکید کرد: کاهش ناترازی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است و نمی‌توان انتظار داشت با یک اقدام واحد این مشکل برطرف شود؛ اصلاح مصرف، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید، تأمین سوخت و اجرای تکالیف صنایع باید همزمان دنبال شود.

وی گفت: روند ناترازی برق در کشور رو به کاهش است، اما نمی‌توان برای سال آینده یا دو سال آینده عدد مشخصی اعلام کرد، زیرا میزان تولید نیروگاه‌ها، رشد مصرف، توسعه صنایع و میزان مشارک