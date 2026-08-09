باتری ماشین چند ولت است؟ ولتاژ ایدهآل
قبل از اینکه بدانیم باتری ماشین چند ولت است، آیا میدانید ولتاژ باتری ماشین چقدر است؟
باتری یکی از مهمترین اجزای ماشین است، زیرا وسیله نقلیه و تمام قطعات الکترونیکی داخل آن را تغذیه میکند. این باتری شارژ لازم برای روشن کردن موتور را فراهم میکند و بدون آن، ماشین شما اصلاً روشن نمیشود. اگر ماشین باتری ولتاژ پایینی داشته باشد، خودرو به سختی استارت می خورد و در نهایت باتری خراب می شود و شما نیاز به تعویض باتری خواهید داشت.
اندازهگیری ولتاژ به شما ایدهای در مورد وضعیت شارژ فعلی باتری میدهد. مقایسه آن با محدوده ولتاژ ایدهآل باتری ماشین به تعیین وضعیت باتری کمک میکند.
ولتاژ باتری ماشین کاملاً شارژ شده (بدون اتصال به دستگاه خارجی) از ۱۳.۷ تا ۱۴.۷ ولت متغیر است. وقتی شارژ ۷۵٪ باشد به ۱۲.۴ ولت و وقتی ۲۵٪ باشد به ۱۲ ولت کاهش مییابد.
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آیا باید باتری خودرو را برای نگهداری جدا کنید؟
ولتاژ معمول باتری خودرو هنگام تمام شدن شارژ چقدر است؟ در این صورت، ولتاژ به ۱۱.۹ ولت کاهش مییابد. بنابراین، ولتاژ باید حداقل ۱۲ ولت باشد تا باتری خودرو ظرفیت عملکرد خود را داشته باشد.
توجه به این نکته مهم است که باتریهای خودرو برای کار در یک محدوده ولتاژ خاص طراحی شدهاند و سیستمهای الکتریکی خودروها برای تطبیق با این ولتاژ ساخته شدهاند. تجاوز یا انحراف قابل توجه از این سطوح ولتاژ توصیه نمیشود، زیرا میتواند به قطعات الکتریکی آسیب برساند یا باعث نقص در سیستمهای خودرو شود.
نحوه آزمایش ولتاژ باتری خودرو
استفاده از ولتمتر سادهترین راه برای اندازهگیری ولتاژ باتری در یک زمان معین است. این روش مفید است زیرا میتوانید اعداد را با نتایج گذشته مقایسه کنید تا متوجه شوید که آیا باتری به خوبی کار میکند یا خیر.
ولتمتر را روی حداکثر مقدار خود تنظیم کنید و کابلهای مثبت و منفی آن را به ترتیب به ترمینالهای مثبت و منفی باتری وصل کنید. اگر دستگاه کار کند، اعداد دقیقی را نشان میدهد.
آیا ولتمتر برای آزمایش ولتاژ باتری ماشین ندارید؟ خب، هنوز هم میتوانید با خاموش کردن موتور و روشن کردن چراغهای جلو، وضعیت باتری را بررسی کنید. با این حال، پیدا کردن اعداد ولتاژ امکانپذیر نخواهد بود.
چراغهای کم نور نشان میدهند که باتری در حال تخلیه است و دینام شارژ ندارد.
چراغهای روشنتر هنگام روشن کردن موتور، تا حدودی نشان دهنده تولید جریان توسط دینام است، اما کافی نیست.
روشنایی مشابه در هنگام دور موتور، نشان دهنده عملکرد صحیح باتری و دینام است.
راه دیگر برای بررسی ولتاژ باتری ماشین، استفاده از مولتیمتر است. این دستگاهها ارزان و در دسترس هستند. بنابراین قبل از بررسی، باید بگذارید ماشین مدتی استراحت کند. میتوانید ماشین خود را برای یک شب یا بیشتر رها کنید، سپس آن را آزمایش کنید. این بهتر از آزمایش آن فقط پس از روشن شدن موتور است. در غیر این صورت، نتیجه ممکن است درست نباشد.
ابتدا، DCV را روی ۲۰ تنظیم کنید. سپس، ترمینال منفی باتری را با سیم مشکی و ترمینال مثبت را با سیم قرمز لمس کنید. بنابراین میتوانید ولتاژ باتری را روی صفحه نمایش مولتیمتر ببینید. ولتاژ باید حدود ۱۲.۴ تا ۱۲.۶ ولت باشد. هر مقداری کمتر از این به شما میگوید که باتری کاملاً شارژ نشده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که اگر عدد منفی را مشاهده کردید، به این معنی است که سیمها را اشتباه وصل کردهاید و مثبت را به منفی و منفی را به مثبت وصل میکنید. کاری که باید انجام دهید این است که آنها را عوض کنید و به ترمینالهای مخالف وصل کنید.
تست بار باتری خودرو
یک باتری سالم در تست بار، بین ۹.۵ تا ۱۰.۵ ولت در ۳۰ ثانیه تولید میکند. خواندن در این محدوده نشان دهنده یک باتری سالم است که میتواند برق کافی را ذخیره کند و دستگاههای الکتریکی خودرو را به راحتی راه اندازی کند. برای انجام بازرسی به یک تستر بار باتری نیاز دارید.
اگر باتری در تست بار رد شود و ولتمتر در فواصل منظم کمتر از ۱۲ ولت نشان دهد، چه باید کرد؟ میتوانید ماشین را روشن کنید یا با اضافه کردن آب مقطر، عملکرد آن را افزایش دهید. اگر در هر دو مورد ناموفق بود، باید باتری را تعویض کنید.
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