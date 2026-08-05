۸۳ تخلف پزشکی در کردستان شناسایی شد؛ ارجاع ۷۳ پرونده به مراجع قانونی

به گزارش کرد پرس، اسعد فتحی پور در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، کارشناسان معاونت درمان ۳۵۹ بازدید نظارتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان انجام دادند که در نتیجه آن، ۸۳ مورد تخلف شناسایی و ۷۳ فقره برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با مراکز فاقد مجوز، اظهار کرد: در این مدت ۱۳ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات درمانی در سطح استان پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: این دانشگاه در راستای صیانت از حقوق بیماران، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و مقابله با فعالیت های غیرقانونی، نظارت مستمر بر مراکز درمانی را با جدیت دنبال می کند و با هرگونه تخلف برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

فتحی پور از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی و زیبایی، از معتبر بودن مجوز مرکز و حضور مسئول فنی اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت که به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات و انتقادات مردمی است، اطلاع دهند.