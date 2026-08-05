مرزبانان با روحیه جهادی، سد مستحکم امنیت کشور هستند

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در دیدار با سردار جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، با قدردانی از تلاش های مرزبانان، گفت: فرماندهان نظامی، انتظامی و مرزبانی استان کردستان با تعامل و همدلی، مسئولیت های خود را به خوبی انجام می دهند و این هم افزایی سرمایه ای ارزشمند برای کشور است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مرزهای استان، افزود: مرزبانان با روحیه ای جهادی و انگیزه ای مثال زدنی در شرایط مختلف اقلیمی و عملیاتی از امنیت کشور صیانت می کنند و با وجود سختی های فراوان، آرامش را برای مردم به ارمغان می آورند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مناطق مرزی، اظهار کرد: حمایت از مرزبانان و توسعه زیرساخت های مرزی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه این نیروها نخستین سد دفاعی کشور در برابر تهدیدها هستند.

تقویت مرزها؛ اولویت مرزبانی فراجا

سردار جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا نیز با قدردانی از حمایت های نماینده ولی فقیه در استان کردستان، بیان کرد: مرزها از مهم ترین کانون های تأمین امنیت کشور هستند و تقویت زیرساخت ها و تجهیزات مرزی همواره در اولویت مجموعه مرزبانی قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه توان عملیاتی مرزبانی، ادامه داد: در سال های اخیر خودروهای تاکتیکی، تجهیزات اپتیکی، سامانه های مراقبتی و برجک های دیده بانی به یگان های مرزی افزوده شده و امروز مرزبانان از آمادگی و امکانات مناسبی برای انجام مأموریت های خود برخوردار هستند.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر هرگونه تهدید و تحرک ناامن کننده خواهند ایستاد و با اتکا به توان نیروهای مسلح و همراهی مردم، امنیت پایدار در سراسر نوار مرزی کشور برقرار است.

امنیت پایدار، حاصل همدلی مردم و نیروهای انتظامی

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان نیز با اشاره به وضعیت مطلوب امنیت عمومی در استان، گفت: امنیت امروز کردستان حاصل تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی و همراهی ارزشمند مردم است.

وی با تأکید بر مردم محور بودن مأموریت های انتظامی، یادآور شد: اعتماد و همکاری مردم، سرمایه اصلی پلیس در انجام مأموریت هاست و بخش مهمی از موفقیت های امنیتی استان مرهون مشارکت شهروندان است.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: پلیس خود را خادم مردم می داند و ضمن اجرای دقیق قانون، حفظ کرامت شهروندان را از اصول اساسی خود می شمارد و با تمام توان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش خواهد کرد.

آمادگی کامل مرزبانی کردستان برای صیانت از مرزها

سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده جدید مرزبانی استان کردستان نیز با تأکید بر آمادگی کامل این مجموعه برای انجام مأموریت های محوله، اظهار کرد: مرزبانان با روحیه جهادی و حضور شبانه روزی، مسئولیت خطیر حفاظت از مرزها و تأمین امنیت پایدار را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای استان کردستان، افزود: با بهره گیری از همه ظرفیت ها، تقویت توان عملیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه های مسئول، برای حفظ امنیت مرزها و ارتقای آمادگی مرزبانی تلاش خواهیم کرد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان تأکید کرد: خدمت صادقانه به مردم، حمایت از مرزبانان و صیانت از امنیت مرزهای کشور، مهم ترین اولویت مجموعه مرزبانی است و در این مسیر از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نخواهیم کرد.