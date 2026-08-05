بازدید فرماندار سنندج از پروژه مجتمع آموزشی حیات طیبه؛ تأکید بر تسریع در تکمیل و بهره برداری

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جریان این بازدید، استخر روباز فیض آباد را یکی از قدیمی ترین و تنها استخر روباز واقع در محدوده شهری سنندج دانست و گفت: این مجموعه در سال های گذشته نقش مهمی در آموزش، تمرین و توسعه ورزش های آبی و فعالیت های ورزشی شهروندان داشته و بخشی از هویت ورزشی شهر سنندج محسوب می شود.

وی با اشاره به بلااستفاده ماندن این مجموعه طی سال های اخیر، افزود: احیای استخر فیض آباد مستلزم تعامل و همکاری نزدیک میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان است و امیدواریم با هم افزایی دستگاه های مرتبط، این مجموعه دوباره در چرخه خدمات رسانی قرار گیرد و زمینه توسعه ورزش، به ویژه ورزش های آبی، برای شهروندان فراهم شود.

فرماندار سنندج با بازدید از روند اجرای مجتمع آموزشی ۵۴ کلاسه حیات طیبه، این پروژه را از مهم ترین طرح های آموزشی غرب کشور برشمرد و اظهار کرد: با توجه به کمبود سرانه فضای آموزشی در شهر سنندج، بهره برداری از این مجتمع نقش مؤثری در افزایش ظرفیت آموزشی و جبران بخشی از کمبود فضای آموزشی، به ویژه در ناحیه یک آموزش و پرورش و منطقه فیض آباد، خواهد داشت.

سجادی با اشاره به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی پروژه، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، این مجتمع در آینده نزدیک تکمیل و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی روند اجرای پروژه ها، شناسایی و رفع موانع موجود، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و تسریع در روند تکمیل طرح های آموزشی و ورزشی عنوان کرد و بر همکاری همه دستگاه های مسئول برای به نتیجه رسیدن این پروژه ها تأکید کرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت های آموزشی و ورزشی، بیان کرد: سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه گذاری برای آینده شهر است و با همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی، تلاش خواهیم کرد این پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند و در خدمت مردم، به ویژه دانش آموزان و جوانان، قرار گیرند.