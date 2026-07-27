به گزارش کردپرس؛ مختار جعفری، پژوهشگر، مترجم و کنشگر سیاسی، با پیشینه‌ای میان‌رشته‌ای در علوم ارتباطات، جغرافیا و حقوق، فعالیت حرفه‌ای خود را بر پیوند میان نظریه‌های ریاضی-سیاسی و عمل اجرایی در عرصه انتخابات متمرکز کرده است.

تجربه مستقیم او در مسئولیت‌های اجرایی انتخابات، به همراه پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، به ترجمه‌های او عمقی کاربردی و تحلیلی بخشیده است. ترجمه انتقادی او از کتاب ریاضیات انتخابات و رأی‌گیری، بازتاب‌دهنده همین رویکرد دوگانه علمی-اجرایی است؛ او در این اثر با فراتر رفتن از انتقال صرف متن، پانویس‌هایی اصلاحی و تفسیری افزوده است که مستقیماً حاصل مواجهه عملی با سازوکارهای رأی‌گیری و نیز تسلط نظری او بر تحلیل نظام‌های انتخاباتی است.

علایق پژوهشی او شامل سیاست، رسانه و مخاطرات محیطی می‌شود و آثارش عموماً خوانشی انتقادی از نسبت قدرت، فرهنگ و تصمیم‌گیری جمعی ارائه می‌دهند.

کتاب ریاضیات انتخابات و رأی‌گیری در ۲۵۶ صفحه به تازگی توسط انتشارات لوگوس منتشر شده است.

در تحلیل نهایی فرایندهای دموکراتیک، این پرسش همچنان گریبان‌گیر نظریه‌پردازان سیاسی، ریاضی‌دانان و سیاست‌گذاران است: چرا نظام‌های انتخاباتی به‌ظاهر منصفانه، نتایجی متناقض و گاه غیردموکراتیک تولید می‌کنند؟ ریاضیات انتخابات و رأی‌گیری، نوشته والتر دی. والیس و ترجمه تحلیلی مختار جعفری، با تشریح سازوکارهای ریاضی نهفته در پسِ این پرسش، از سطح توضیحات توصیفی فراتر رفته و به کالبدشکافی منطق حاکم بر تصمیم‌گیری جمعی می‌پردازد.

این اثر با اتخاذ رویکردی مسئله‌محور، طیفی از روش‌های رأی‌گیری شامل نظام‌های اکثریتی، روش کندورسه، رأی‌گیری تأییدی و نظام‌های وزن‌دار را نه صرفاً معرفی، بلکه به‌صورت نظام‌مند صورت‌بندی ریاضی می‌کند.

کتاب با گنجاندن اثبات قضایای بنیادینی نظیر «عدم امکان ارو» و «گیبارد-ساترویت»، نشان می‌دهد که چالش ذاتیِ انتخابات نه در کاربرد، بلکه در محدودیت‌های منطقی آن ریشه دارد. ترجمه حاضر با افزودن پانویس‌های انتقادی، اصلاح ناهماهنگی‌های عددی در مثال‌ها و بازآفرینی علمیِ مفاهیم، به فراخوانی برای یک خوانش میان‌رشته‌ای بدل شده و شکاف میان نظریه رأی‌گیری و کاربرد آن در تحلیل رفتار رأی‌دهندگان و مهندسی نظام‌های انتخاباتی را هدف گرفته است.

این کتاب با ارائه تمرین‌های ساختاریافته، منبعی پایه‌ای برای دانشجویان ریاضیات و علوم سیاسی است و هم‌زمان، با تحلیل شاخص‌های قدرتی چون شپلی-شوبیک و بنزهاف، چارچوبی کمّی برای تحلیلگران ستادهای انتخاباتی و کارشناسان وزارت کشور جهت درک پویایی ائتلاف‌ها و توزیع نفوذ فراهم می‌آورد.

آثار منتشرشده مختار جعفری عبارتند از:

جعفری، مختار (مترجم) (۱۴۰۴). ریاضیات انتخابات و رأی‌گیری (نوشته دبلیو. دی. والیس). تهران: نشر لوگوس.

جعفری، مختار (مترجم) (۱۳۹۷). پایایی. تهران: نشر لوگوس.

جعفری، مختار (مترجم) (۱۳۹۷). روایی و سنجش روایی. تهران: نشر لوگوس.