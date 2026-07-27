حمله سگ های بلاصاحب به کودک ۹ ساله در سنندج

به گزارش کرد پرس، این حادثه عصر روز گذشته در محدوده پشت آپارتمان های دادگستری شهرک زاگرس رخ داد و در جریان آن، یک کودک ۹ ساله از نواحی مختلف بدن دچار آسیب شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس در محل حاضر شدند و کودک مصدوم را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند. این کودک هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

وقوع این حادثه در حالی است که در سال های اخیر موارد متعددی از حمله سگ های بلاصاحب به شهروندان در سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان گزارش شده و موضوع ساماندهی این حیوانات همواره از مطالبات شهروندان بوده است.