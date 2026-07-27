۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۶

حمله سگ های بلاصاحب به کودک ۹ ساله در سنندج

حمله سگ های بلاصاحب به کودک ۹ ساله در سنندج

سرویس کردستان - حمله سگ های بلاصاحب به یک کودک ۹ ساله در شهرک زاگرس سنندج، بار دیگر نگرانی ها درباره تکرار حوادث ناشی از حضور این حیوانات در مناطق مسکونی را افزایش داد.

به گزارش کرد پرس، این حادثه عصر روز گذشته در محدوده پشت آپارتمان های دادگستری شهرک زاگرس رخ داد و در جریان آن، یک کودک ۹ ساله از نواحی مختلف بدن دچار آسیب شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس در محل حاضر شدند و کودک مصدوم را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند. این کودک هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

وقوع این حادثه در حالی است که در سال های اخیر موارد متعددی از حمله سگ های بلاصاحب به شهروندان در سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان گزارش شده و موضوع ساماندهی این حیوانات همواره از مطالبات شهروندان بوده است.

کد مطلب 2797651

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