اجرای قانون ثبت رسمی معاملات، ضامن تثبیت مالکیت اراضی است

به گزارش کرد پرس، نهمین نشست کارگروه استانی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به میزبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و با حضور اعضای کارگروه به ریاست سعدی نقشبندی برگزار شد.

در این نشست، پرونده ها و پلاک های منتخب شهرستان بیجار به صورت تخصصی بررسی و آخرین وضعیت آن ها، موانع اجرایی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح این قانون، گفت: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر تثبیت مالکیت اراضی، از بروز اختلافات ملکی، تصرفات غیرقانونی و مشکلات ناشی از اسناد عادی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی را ارتقا می دهد.

سعدی نقشبندی با اشاره به ضرورت تطبیق اطلاعات ثبتی با وضعیت موجود اراضی، افزود: در مواردی که مغایرتی میان محدوده پلاک های تعیین شده و وضعیت واقعی مشاهده شود، کارگروه های شهرستانی باید پس از بازبینی و تکمیل مستندات، پرونده ها را برای بررسی و اصلاح به کارگروه استانی ارسال کنند.

وی، هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه های عضو کارگروه را از عوامل مؤثر در اجرای موفق قانون عنوان کرد و اظهار کرد: تصمیم گیری های کارشناسی و بهره گیری از ظرفیت های فنی و حقوقی، روند اجرای قانون را تسریع کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم می کند.

در پایان این نشست بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی، رفع موانع اجرایی و تسریع در ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی با هدف حفظ حقوق قانونی مردم تأکید شد.