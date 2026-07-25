به گزارش کردپرس، نشست کارگروه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور با بررسی طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی سرو و باشماق و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص تهیه طرح جامع کیله سردشت برگزار شد و اعضای کارگروه ضمن موافقت با طرح جامع پایانه مرزی سرو و تصویب بازنگری طرح جامع باشماق، موضوع اجرای طرح جامع پایانه مرزی کیله سردشت مورد بررسی قرار دادند.

نخستین نشست سال ۱۴۰۵ کارگروه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، به ریاست جعفر جمیلی مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌ها وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی کشور، روند اجرای طرح‌های جامع و رفع موانع موجود در مبادی رسمی زمینی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این جلسه، بررسی طرح جامع پایانه مرزی سرو و رسیدگی به موضوع مطرح‌شده از سوی دادستانی کل کشور درباره دلایل کندی تردد در این مرز، به ویژه در بخش ورودی و خروجی میان ایران و ترکیه بود. پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، اعضای کارگروه با طرح جامع این پایانه که سهم بسزایی نیز در رفع دغدغه‌های استانداری و سایر مراجع نظارتی را به همراه خواهد داشت، موافقت کردند تا برای تصویب نهایی در دستور کار شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور قرار گیرد.

در ادامه، درخواست استان آذربایجان غربی برای اجرای طرح جامع پایانه مرزی کیله سردشت بررسی شد. با توجه به انجام مطالعات اولیه طرح جامع مقرر شد همزمان با پیگیری اخذ موافقت طرف عراقی مبنی بر به رسمیت شناختن مرز مذکور توسط دستگاه دیپلماسی و استانداری آذربایجان غربی، جزئیات تفصیلی طرح جامع این پایانه در نشست آتی کارگروه ارائه شود.

در ادامه، بازنگری طرح جامع پایانه مرزی باشماق نیز از دیگر محورهای این نشست بود که پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا به تصویب رسید. در این بخش، مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی فضاهای عملیاتی و بهبود خدمات مرزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم بر اساس جمع‌بندی‌های کارشناسی ادامه یابد.

در این نشست، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداری‌های آذربایجان‌غربی و کردستان و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و آخرین وضعیت پروژه‌های مرزی و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.