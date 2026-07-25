۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

مدیرکل صمت کردستان:

نرخ گذاری کالاها و خدمات باید بر پایه کارشناسی و ضوابط قانونی انجام شود

نرخ گذاری کالاها و خدمات باید بر پایه کارشناسی و ضوابط قانونی انجام شود

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با واگذاری مسئولیت نرخ گذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف، انتظار می رود این نهاد با بهره گیری از نظرات کارشناسی و رعایت ضوابط قانونی، قیمت ها را بر اساس دستورالعمل های مصوب تعیین کند.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در نشست کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کردستان با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات، گفت: نرخ گذاری باید بر پایه بررسی های کارشناسی، ضوابط قانونی و با لحاظ حقوق تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و مصرف کنندگان انجام شود.

وی اظهار کرد: مسئولیت نرخ گذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف واگذار شده و این مسئولیت باید با دقت، آگاهی و بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: اتاق اصناف در تعیین نرخ ها باید نظرات کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه مستندات، شاخص ها و ضوابط قانونی اتخاذ کند.

خلیقی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در بازار، ادامه داد: قیمت گذاری کالاها و خدمات باید بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و سازوکارهای مشخص انجام شود تا ضمن حفظ حقوق واحدهای صنفی، از بروز مشکلات برای شهروندان و مصرف کنندگان نیز جلوگیری شود.

وی نظارت مستمر بر اجرای مصوبات حوزه قیمت گذاری را ضروری دانست و یادآور شد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان خواهد داشت.

کد مطلب 2797593

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