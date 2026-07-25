رسیدگی به ۴۱۷۰ پرونده تعزیراتی در کردستان/۹۷۰ میلیارد ریال جریمه نقدی برای قاچاقچیان صادر شد

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، یک هزار و ۵۷۲ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز، ۲ هزار و ۵۶۴ پرونده مربوط به تخلفات کالا و خدمات و مابقی مربوط به تخلفات بهداشتی بوده است.

وی افزود: در نتیجه رسیدگی به این پرونده ها، متخلفان حوزه کالا و خدمات به پرداخت ۹۳ میلیارد ریال، متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۹۷۰ میلیارد ریال و متخلفان پرونده های بهداشتی نیز به پرداخت ۱۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به مشارکت مردمی در نظارت بر بازار، اظهار کرد: در این مدت، ۳۷ پرونده بر اساس گزارش ناظران افتخاری تشکیل شد و در مجموع ۶۷ مورد تخلف به ثبت رسید که تقلب با ۲۸ مورد و گران فروشی با ۲۱ مورد، بیشترین تخلفات گزارش شده بوده است.

رحیمیان ادامه داد: در راستای تشدید نظارت بر بازار، ۳۵۹ اکیپ گشت مشترک فعالیت داشتند که طی آن، ۲ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد. در این بازرسی ها ۸۰۰ واحد متخلف شناسایی و برای آن ها پرونده تشکیل شد و یک هزار و ۵۴۸ واحد نیز بدون تخلف بودند.

وی با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۹۸۹ گزارش از دستگاه های نظارتی دریافت شده است، یادآور شد: از این تعداد، یک هزار و ۳۳۲ گزارش از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ۹۳ گزارش از سازمان جهاد کشاورزی و ۵۶۴ گزارش از اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نانوایی ها را با ۴۵۷ پرونده در صدر واحدهای متخلف اعلام کرد و بیان کرد: پس از آن، خواربارفروشی ها با ۲۵۱ پرونده، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با ۲۱۰ پرونده و سوپرمارکت ها با ۱۸۸ پرونده بیشترین تخلفات ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.

رحیمیان تأکید کرد: نظارت مستمر بر بازار، برخورد قانونی با متخلفان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با همکاری دستگاه های نظارتی و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.