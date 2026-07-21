به گزارش کردپرس، سیدسلمان ذاکر در انتقاد به افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی در بازار، به خانه ملت گفت: رئیس‌جمهور در نشست با استانداران استان‌های مرزی که در بانک مرکزی برگزار شد دستور دادند که این استان ها مجاز خواهند بود از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی»، بدون محدودیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و فارغ از فرآیندهای قبلی و بدون معطلی در سامانه‌ها، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند بنابراین مرزنشینان می توانند نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم در این حوزه نیز اقدام کنند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لازم است ممنوعیت واردات کالاهایی و لوازم خانگی فعلا برداشته شود چرا که میزان تولید لوازم خانگی در داخل پاسخگوی نیاز کشور نیست بنابراین باید مرزها را برای واردکنندگان و تجار باز بگذاریم، همچنین مسئولان گمرکات نیز باید در دستورالعمل‌های برخی استان‌های مرزی تجدیدنظر کنند.

او تصریح کرد: هم اکنون مشکل حوزه گمرک به تعداد محدود مدیران توانمند، خلاق و پیگیر در استان‌ها برمی‌گردد بنابراین لازم است نسبت به بکارگیری افراد خلاق و توانمند در این حوزه نیز اقدام شود.

ذاکر بیان کرد: البته باز گذاشتن مرز به معنای تقویت کولبری نیست بلکه تجار و واردکنندگان دارای کارت بازرگانی باید بتوانند از طریق گمرکات نسبت به واردات لوازم خانگی متناسب با نیاز جامعه اقدام کنند.

او اظهار کرد: تهاتر لوازم خانگی از طریق صادرکنندگان به جای پرداخت ارز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در جهت رفع نیاز مردم در این حوزه مورد توجه قرار گیرد تا در این شرایط خاص کشور گره‌های موجود را بگشایند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم دخالت مسئولان بلندپایه در امور واردات استان های مرزی از دیگر موارد حائز اهمیت در این حوزه است که مرزها را به جای تهدید یک فرصت بدانند چرا که این گونه اقدامات مانعی در مسیر رفع مشکلات مردم است کما اینکه ما در گمرکات استان آذربایجان غربی با این مشکل مواجه شده ایم./