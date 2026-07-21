ادعای ثبت ۹۲۲ حمله به اقلیم کردستان از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ تاکنون

به گزارش کردپرس رسانه «درَو» با انتشار یک اینفوگرافیک، آماری از حملات به اقلیم کردستان عراق در فاصله زمانی ۲۸ فوریه تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد و مدعی شد که در این بازه زمانی، ۹۲۲ حمله پهپادی و موشکی از سوی ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن علیه مناطق مختلف اقلیم کردستان انجام شده است.

بر اساس این آمار، در نتیجه این حملات ۱۷۸ نفر کشته و زخمی شده‌اند که از این تعداد ۳۰ نفر جان باخته و ۱۴۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این گزارش، استان اربیل را با ۶۲۸ حمله در صدر مناطق هدف قرارگرفته اعلام کرده است. پس از آن، سلیمانیه با ۲۶۱ حمله، دهوک با ۳۱ حمله و حلبچه با ۲ حمله قرار دارند.

طبق این آمار، بیش از دو سوم حملات ثبت‌شده در این دوره زمانی در استان اربیل رخ داده است.

این آمار تاکنون از سوی منابع رسمی دولت عراق، دولت اقلیم کردستان یا مقامات جمهوری اسلامی ایران تأیید یا رد نشده است و در حال حاضر صرفاً در قالب گزارش منتشرشده از سوی رسانه «درو» قابل استناد است. از این رو، جزئیات مربوط به تعداد حملات و تلفات نیازمند راستی‌آزمایی از طریق منابع رسمی و مستقل است.