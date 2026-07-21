پروازهای ارومیه به تهران افزایش می یابد

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در این باره افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از چهارم مردادماه پروازهای مسیر ارومیه–تهران و بالعکس با همکاری یک شرکت هواپیمایی، بهصورت هفتگی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برقرار میشود.
او اضافه کرد: طبق برنامه، هواپیما ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه پرواز میکند و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۸ صبح این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی همچنین از برقراری پروازهای مسیر ارومیه–مشهد در روزهای ۱۱ و ۱۴ مردادماه خبر داد و گفت: در این برنامه، پرواز ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام میشود و پس از ورود به ارومیه، هواپیما ساعت ۸:۱۵ صبح به مقصد مشهد مقدس پرواز خواهد کرد.
طهماسبی بیان کرد: در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱:۱۵ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام میشود و پس از فرود در ارومیه، هواپیما ساعت ۱۴ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
او با تاکید بر اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه تصریح کرد: در صورت استقبال مسافران از پروازهای مسیر ارومیه–مشهد، برنامهریزی برای تداوم و برقراری منظم این پروازها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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