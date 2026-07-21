۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

محمدی حاجی محمود: در جنگ ۴۰ روزه هیچ‌یک از رهبران کردستان در دسترس نبودند

محمدی حاجی محمود: در جنگ ۴۰ روزه هیچ‌یک از رهبران کردستان در دسترس نبودند

سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان با انتقاد از عملکرد رهبران سیاسی اقلیم کردستان در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، مدعی شد که در آن دوره هیچ‌یک از رهبران کرد در دسترس نبوده‌اند و در کشور حضور نداشته‌اند.

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود در گفت‌وگو با رسانه رسمی حزب متبوع خود اظهار داشت: «باور ندارم اکنون نیز هیچ‌یک از رهبران کرد در این کشور مانده باشند. در جریان جنگ ۴۰ روزه هرچه به دنبال آنها می‌گشتیم، هیچ‌کدام را پیدا نمی‌کردیم و هیچ‌یک اینجا نبودند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در اقلیم کردستان، گفت: «قیمت بنزین را افزایش می‌دهند و به دنبال آن قیمت سایر کالاها نیز گران می‌شود. نمی‌دانم چرا چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود. رسیدگی به این وضعیت وظیفه دولت است و مردم نباید همواره در انتظار حل مشکلات بمانند.»

رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان همچنین با استفاده از یک تمثیل، عملکرد مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «هر زمان شرایط اندکی رو به بهبود می‌رود، دوباره با ایجاد بحرانی جدید، آرامش جامعه از بین می‌رود و اوضاع به نقطه نخست بازمی‌گردد.»

اظهارات محمدی حاجی محمود در حالی مطرح می‌شود که اقلیم کردستان در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، بحران پرداخت حقوق کارکنان و تداوم اختلافات سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم روبه‌رو بوده است. انتقاد از نحوه مدیریت این مسائل، به یکی از محورهای اصلی مواضع احزاب مخالف و شخصیت‌های سیاسی در اقلیم تبدیل شده است.

کد مطلب 2797465

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