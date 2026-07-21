به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود در گفت‌وگو با رسانه رسمی حزب متبوع خود اظهار داشت: «باور ندارم اکنون نیز هیچ‌یک از رهبران کرد در این کشور مانده باشند. در جریان جنگ ۴۰ روزه هرچه به دنبال آنها می‌گشتیم، هیچ‌کدام را پیدا نمی‌کردیم و هیچ‌یک اینجا نبودند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در اقلیم کردستان، گفت: «قیمت بنزین را افزایش می‌دهند و به دنبال آن قیمت سایر کالاها نیز گران می‌شود. نمی‌دانم چرا چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود. رسیدگی به این وضعیت وظیفه دولت است و مردم نباید همواره در انتظار حل مشکلات بمانند.»

رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان همچنین با استفاده از یک تمثیل، عملکرد مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «هر زمان شرایط اندکی رو به بهبود می‌رود، دوباره با ایجاد بحرانی جدید، آرامش جامعه از بین می‌رود و اوضاع به نقطه نخست بازمی‌گردد.»

اظهارات محمدی حاجی محمود در حالی مطرح می‌شود که اقلیم کردستان در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، بحران پرداخت حقوق کارکنان و تداوم اختلافات سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم روبه‌رو بوده است. انتقاد از نحوه مدیریت این مسائل، به یکی از محورهای اصلی مواضع احزاب مخالف و شخصیت‌های سیاسی در اقلیم تبدیل شده است.