هشدار درباره تشدید تبعیض علیه کُردها در رقه

به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و ربودن شهروندان کُرد در استان رقه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته این نهاد، طی کمتر از دو هفته دست‌کم ۱۵ غیرنظامی کُرد هدف اقدامات امنیتی قرار گرفته‌اند؛ ۱۴ نفر در ایست‌های بازرسی بازداشت شده و یک بازرگان کُرد نیز ربوده شده است.

بر اساس این گزارش، این رویدادها موجی از نگرانی و هراس را در میان ساکنان کُرد رقه ایجاد کرده و بیم از آغاز دور تازه‌ای از جابه‌جایی اجباری را افزایش داده است. منابع محلی می‌گویند شماری از بازرگانان کُرد در حال برنامه‌ریزی برای ترک رقه و انتقال فعالیت‌های خود به شهرهای حسکه و کوبانی هستند، زیرا نگران ربایش یا سرقت‌های مسلحانه هستند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه هشدار داده است که ادامه بازداشت‌های خودسرانه و ربایش‌ها، به‌ویژه در شرایطی که مقام‌های مسئول درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان توضیحی ارائه نمی‌کنند و روندهای قضایی شفافی وجود ندارد، به تشدید احساس تبعیض علیه کُردها دامن می‌زند و نگرانی خانواده‌های کُرد نسبت به امنیت جان و معیشتشان را افزایش می‌دهد.

این نهاد از وزارت کشور سوریه خواسته است سرنوشت تمامی بازداشت‌شدگان را به‌صورت شفاف اعلام کرده، حقوق قانونی آنان را در جریان هرگونه اقدام امنیتی رعایت کند و برای پایان دادن به ربایش‌ها و سایر نقض حقوق شهروندان اقدام فوری انجام دهد؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی را تضعیف می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که این آمار و ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع محلی این نهاد منتشر شده و تاکنون مقام‌های رسمی سوریه واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند.