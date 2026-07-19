تعلل بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیس جمهور پذیرفتنی نیست

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، گفت: عملکرد برخی بانک های عامل از جمله بانک ملت، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیس جمهور رضایت بخش نیست و انتظار می رود این بانک ها با جدیت بیشتری به تعهدات خود عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه منابع این تسهیلات از محل اعتبارات ملی تأمین شده است، افزود: بانک ها نمی توانند کمبود منابع را بهانه تأخیر در پرداخت ها عنوان کنند، چرا که این اعتبارات ارتباطی با منابع داخلی استان ندارد و بانک های عامل مکلف به پرداخت آن هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به مسئولیت دستگاه های اجرایی در پیگیری پرونده متقاضیان، اظهار کرد: مسئولیت دستگاه ها تنها به معرفی متقاضی به بانک محدود نمی شود، بلکه باید تا زمان تکمیل مدارک، رفع نواقص و پرداخت نهایی تسهیلات، روند پرونده ها را به صورت مستمر پیگیری کنند.

ازهاری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع طرح های فاقد شرایط دریافت تسهیلات، ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید در کوتاه ترین زمان ممکن طرح های جایگزین را معرفی کنند و این موضوع نباید صرفاً در حد صورتجلسات باقی بماند.

وی با تعیین ضرب الاجل برای دستگاه های اجرایی و بانک های عامل، یادآور شد: کمیته های تخصصی باید ظرف یک هفته وضعیت طرح های جایگزین را نهایی کنند و انتظار می رود حداکثر ظرف یک ماه پس از تعیین تکلیف، تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات را موجب افزایش هزینه اجرای طرح ها و زیان سرمایه گذاران دانست و بیان کرد: دستگاه های اجرایی و بانک ها باید با برگزاری جلسات مشترک و بررسی موردی پرونده ها، موانع موجود را برطرف کرده و از به تعویق انداختن امور جلوگیری کنند.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار کار استان اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نرخ بیکاری کردستان طی دو سال اخیر روندی کاهشی داشته است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان از ۱۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و جایگاه کردستان در رتبه بندی بیکاری کشور نیز بهبود یافته است، هرچند این میزان همچنان مطلوب نیست و باید با استفاده از ظرفیت تسهیلات اشتغال زایی، روند کاهش بیکاری شتاب بیشتری بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید پس از پرداخت تسهیلات نیز بر اجرای طرح ها و مصرف صحیح منابع نظارت داشته باشند تا اعتبارات در مسیر ایجاد اشتغال و رونق تولید هزینه شود.

بررسی مجدد طرح ها برای جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کردستان نیز در این نشست از آغاز فرآیند تعیین تکلیف طرح های مرتبط با تسهیلات سفر رئیس جمهور در پنج بانک عامل خبر داد.

سیدکمال حسینی اظهار کرد: برخی طرح ها به دلیل تغییر شرایط، تأمین منابع از محل های دیگر، انصراف متقاضیان یا نداشتن الزامات قانونی، نیازمند بازنگری و بررسی مجدد هستند و به همین دلیل دستگاه های اجرایی موظف شده اند در صورت نیاز، طرح های واجد شرایط را به عنوان جایگزین معرفی کنند.

وی یادآور شد: پس از ابلاغ مصوبه، مکاتبات لازم با بانک ها و دستگاه های اجرایی انجام شده و کمیته های تخصصی نیز با برگزاری جلسات متعدد، طرح های پیشنهادی را از نظر فنی، اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی بررسی کرده اند تا منابع پیش بینی شده به پروژه های دارای توجیه اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کردستان با اشاره به عملکرد یکی از بانک های عامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور، ۳۴ طرح با مجموع اعتبار ۹۶۲ میلیارد تومان به این بانک معرفی شده که تاکنون بیش از ۵۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات پرداخت شده است.

حسینی گفت: یک طرح به دلیل انصراف سرمایه گذار از فهرست دریافت کنندگان تسهیلات خارج شده و تعدادی دیگر نیز به علت نقص مدارک، تعهدات بانکی و برخی الزامات قانونی در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.

وی افزود: برای جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع، سه طرح جایگزین معرفی شده و هشت طرح دیگر نیز پس از اصلاح میزان تسهیلات مورد نیاز، در مرحله بررسی نهایی قرار دارند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کردستان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن بررسی ها در پنج بانک عامل، روند پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیس جمهور شتاب بیشتری بگیرد و منابع پیش بینی شده به طرح های دارای اهلیت، توان اجرایی و ظرفیت واقعی ایجاد اشتغال اختصاص یابد.