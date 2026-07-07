به گزارش کردپرس تیم وکلای مدافع لاهور طالبانی و بازداشت‌شدگان پرونده لاله‌زار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود گذشت بیش از ۳۷ روز از ثبت شکایت علیه دادگاه جنایی دوم در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶، دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه تاکنون هیچ تصمیم یا رأی نهایی درباره این پرونده صادر نکرده است.

بر اساس این بیانیه، وکلای مدافع این تأخیر را خارج از روال معمول رسیدگی‌های قضایی دانسته و اعلام کردند که در واکنش به این وضعیت، شکایت رسمی دیگری را علیه دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه در دادگاه عالی تجدیدنظر اقلیم کردستان ثبت کرده‌اند.

تیم حقوقی لاهور طالبانی همچنین تأکید کرد که قضات دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه باید در برابر دادگاه عالی تجدیدنظر اقلیم کردستان حاضر شوند و درباره دلایل تأخیر در رسیدگی به این پرونده، پاسخ قانونی ارائه کنند.

پرونده لاله‌زار در ماه‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی و سیاسی اقلیم کردستان تبدیل شده و روند رسیدگی به آن با حساسیت گسترده محافل حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای دنبال می‌شود. شکایت اخیر وکلای مدافع نیز در حالی مطرح شده است که هنوز هیچ مقام قضایی اقلیم کردستان درباره علت تأخیر در صدور رأی یا زمان نهایی تعیین تکلیف این پرونده توضیحی ارائه نکرده است.