عراق فردا را به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید ایران تعطیل رسمی اعلام کرد/ زیدی وارد نجف شد

به گزارش کردپرس دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور به مناسبت مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید ایران، روز چهارشنبه ۸/ ۷/ ۲۰۲۶ را تعطیل رسمی اعلام کرده است.

بر اساس این بیانیه، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، این تصمیم را به مناسبت برگزاری آیین وداع با پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق آمده است که تعطیلی رسمی با هدف ادای احترام به این مناسبت اعلام شده و تمامی نهادهای دولتی در روز یادشده تعطیل خواهند بود.

در همین راستا و به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، علی الزیدی نخست وزیر عراق وارد نجف شد.