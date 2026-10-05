سرویس سوریه - سومین کاروان آوارگان سره‌کانی شامل ۵۱۱ خانواده پس از سال‌ها آوارگی از اردوگاه واشوکانی و مدارس حسکه، به سمت روستاها و شهرک‌های جنوب سره‌کانی حرکت کرد؛ مسئولان اعلام کردند روند بازگشت آوارگان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود هر هفته دو کاروان به این منطقه اعزام شود.

به گزارش کردپرس، سومین گروه از آوارگان سره‌کانی که در اردوگاه واشوکانی و برخی مدارس شهر حسکه سکونت داشتند، روز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در قالب کاروانی متشکل از ۵۱۱ خانواده به سمت خانه‌ها و مناطق محل سکونت خود در روستاها و شهرک‌های جنوب سره‌کانی حرکت کردند. این کاروان در چارچوب روند بازگشت تدریجی آوارگان سره‌کانی به مناطق خود اعزام شد.

بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۱۴ هزار آواره همچنان در انتظار بازگشت به خانه‌ها و مناطق خود هستند که بخشی از آنها ساکنان سابق مرکز شهر سره‌کانی هستند.

پیش از این، نخستین کاروان شامل حدود ۴۱۰ خانواده از روستاهای جنوب سره‌کانی در ۱۰ آگوست به مناطق خود بازگشته بود. دومین کاروان نیز که حدود ۷۰۰ خانواده و نزدیک به ۷ هزار نفر را شامل می‌شد، در ۸ سپتامبر به حدود ۵۵ روستا در مناطق زرگان، تل تمر و سره‌کانی بازگشت.

محمود خلیل معروف به «سیامند عفرین» معاون فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی در استان حسکه، درباره روند بازگشت آوارگان گفت تأخیر در بازگشت کاروان‌ها به سره‌کانی به مسائل امنیتی مربوط بوده است.

خلیل با اشاره به وجود بقایای مین و مهمات منفجرنشده در منطقه، این مسئله را یکی از موانع مهم در مسیر بازگشت عنوان کرد و گفت برطرف کردن این موانع به زمان نیاز دارد.

وی افزود که مسئولان اکنون در حال اجرای روند بازگشت مرحله‌ای آوارگان هستند و قرار است هر هفته دو کاروان به سمت منطقه اعزام شود. خلیل اظهار داشت که کاروان سوم روز دوشنبه حرکت کرده و تلاش می‌شود پنجشنبه آینده نیز کاروان دیگری اعزام شود تا امکان بازگشت تمامی آوارگان تا پایان سال فراهم شود.

معاون فرمانده کل نیروهای امنیت داخلی در حسکه درباره بازگشت آوارگان به مرکز شهر سره‌کانی نیز گفت هنوز افرادی از غویران و مناطق دیگر در خانه‌های آوارگان در سره‌کانی سکونت دارند. به گفته وی، تلاش‌هایی برای خارج کردن این افراد و بازگرداندن آنها به مناطق خود در حال انجام است تا زمینه برای بازگشت امن آوارگان اصلی شهر فراهم شود.

خلیل همچنین اعلام کرد که دولت سوریه در حال مذاکره با ترکیه درباره پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه است و نیروهای امنیت داخلی امنیت دسترسی آوارگان به روستاها و خانه‌هایشان را تضمین خواهند کرد.

مصطفی عبدی، عضو شورای مردمی سوریه و عضو تیم ریاست جمهوری نیز گفت سومین کاروان با بیش از ۵۰۰ خانواده به راه افتاده و بازگشت آنها تضمین شده است.

عبدی افزود مسئولان تلاش خواهند کرد افرادی را که در خانه‌های آوارگان در شهر سره‌کانی سکونت دارند، به مناطق خود بازگردانند تا امکان بازگشت آوارگان اصلی شهر فراهم شود. وی تأکید کرد که روند بازگرداندن آوارگان به‌صورت مستمر و از طریق اعزام کاروان‌های متوالی ادامه خواهد یافت.

آوارگان بازگشته نیز از بازگشت به خانه‌ها و زمین‌های خود پس از سال‌ها آوارگی ابراز خرسندی کردند و این بازگشت را پایان دوره‌ای طولانی از رنج و زندگی دشوار در اردوگاه‌ها دانستند.

علی حسن الحسو، از اهالی روستای العامریه، گفت خانواده او در سال ۲۰۱۹ از خانه خود آواره شده‌اند و اکنون پس از سال‌ها به محل زندگی خود بازمی‌گردند. وی ضمن تشکر از افرادی که در سال‌های آوارگی در کنار آنان بوده و خدمات لازم را ارائه کرده‌اند، این دوره را بسیار دشوار توصیف کرد.

الحسو درباره وضعیت خانه‌اش در روستا گفت از وضعیت دقیق آن اطلاع ندارد، اما بر اساس گفته همسایگان، خانه در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد، هرچند برخی وسایل خانه به سرقت رفته است. وی ابراز امیدواری کرد تمامی آوارگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خانه‌ها و زمین‌های خود بازگردند و دوره آوارگی پایان یابد.

رحیله محمد الصالح، ۵۰ ساله و از اهالی روستای شبیلیه، نیز هنگام انتظار برای حرکت کاروان در زیر باران گفت قادر به توصیف احساس خود نیست.

او با اشاره به وضعیت خانه و زمین‌های خانواده‌اش گفت خانه‌ها و زمین‌های آنان آسیب دیده و خانه وی که از خشت ساخته شده بود، در جریان سال‌های آوارگی وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. الصالح همچنین از دشواری زندگی در اردوگاه‌ها سخن گفت و تأکید کرد که اکنون آماده بازگشت به سرزمین خود هستند.

وی ابراز امیدواری کرد رنج تمامی آوارگان در سراسر جهان پایان یابد و آنان بتوانند به سرزمین‌ها و روستاهای خود بازگردند.

بازگشت سومین کاروان آوارگان سره‌کانی در حالی انجام می‌شود که مسئولان بر ادامه این روند تأکید کرده‌اند و اعلام کرده‌اند با اعزام دو کاروان در هر هفته، تلاش خواهند کرد شمار بیشتری از آوارگان را به مناطق خود بازگردانند. با این حال، مسائل امنیتی، وجود بقایای جنگ و همچنین سکونت افراد دیگر در برخی خانه‌های آوارگان، از جمله چالش‌های پیش روی این روند عنوان شده است.