سرویس سوریه - کمیته‌های دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و حقوق بشر سوریه خواستار تضمین تداوم آموزش به زبان مادری و حفظ حقوق زبانی دانش‌آموزان در این کشور شدند.

به گزارش کردپرس، کمیته‌های دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و حقوق بشر سوریه در بیانیه‌ای درباره آموزش به زبان مادری و حقوق زبانی در سوریه، از وزارت آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی محلی خواستند امکان ادامه تحصیل دانش‌آموزانی را که پیش از این به زبان کُردی تحصیل می‌کردند، فراهم کنند و متناسب با سطح آموزشی آنان، اقدامات لازم و مشخص را در این زمینه انجام دهند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این کمیته‌ها اعلام کردند که این درخواست بر اساس حق آموزش، برابری، جلوگیری از تبعیض و حفاظت از حقوق فرهنگی و زبانی مطرح شده است. در این بیانیه همچنین بر ضرورت احترام به زبان کودکان، هویت و همکاری میان آنان تأکید شد.

کمیته‌های دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و حقوق بشر سوریه همچنین خواستار آن شدند که در مدارس، برنامه‌های آموزشی شامل آموزش به زبان کُردی و دیگر زبان‌های مادری تدوین شود و دامنه خدمات آموزشی متناسب با خواسته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان گسترش یابد.

این کمیته‌ها در بخش مربوط به قوانین نیز خواستار آن شدند که حقوق زبانی در قانون اساسی و از طریق قوانین رسمی تضمین شود.

بر اساس این بیانیه، هدف از این مطالبات آن است که دانش‌آموزان بتوانند آموزش خود را به زبانی که آن را درک می‌کنند دریافت کنند و حق آنان برای آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شود.