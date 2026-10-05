سرویس سوریه - درخواست «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه، برای تغییر نام ثبت‌شده او در اسناد رسمی این کشور پذیرفته شد و نام «مظلوم عبدی» جایگزین نام «مصطفی خلیل عبدی» شد.

به گزارش کردپرس، درخواست «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه، برای تغییر نام وی در اسناد و سوابق رسمی کشور مورد موافقت قرار گرفت و از این پس نام او در اسناد دولتی و سجلات نفوس سوریه «مظلوم عبدی» ثبت خواهد شد.

عبدی پیش از این در اسناد رسمی دولت سوریه و سوابق جمعیتی با نام «مصطفی خلیل عبدی» ثبت شده بود. با پذیرش درخواست او، نامی که وی در میان افکار عمومی با آن شناخته می‌شود، یعنی «مظلوم عبدی» به عنوان نام رسمی او در اسناد دولتی ثبت خواهد شد.

به این ترتیب، نام مظلوم عبدی در تمامی سوابق رسمی دولت سوریه با همین عنوان درج خواهد شد.

مظلوم عبدی در ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ از سوی «احمد الشرع» رئیس جمهوری سوریه به عنوان مشاور ریاست جمهوری منصوب شد. بر اساس فرمان شماره ۱۶۴ سال ۲۰۲۶، «مصطفی خلیل عبدی (مظلوم عبدی)» به عنوان مشاور ریاست جمهوری منصوب شده بود.

عبدی پیش از انتصاب به این سمت، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را بر عهده داشت و بیش از یک دهه در رأس این نیرو قرار داشت.

انتصاب او به عنوان مشاور ریاست جمهوری پس از توافق میان دمشق و نیروهای تحت رهبری کُردها برای ادغام نیروها و نهادهای تحت کنترل آنها در ساختارهای دولت سوریه صورت گرفت.