جبهه خلق: پرونده لاهور طالبانی پس از ۱۱ ماه همچنان بلاتکلیف است

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، شماری از رهبران جبهه خلق در یک نشست خبری اعلام کردند که با گذشت ۱۱ ماه از بازداشت لاهور طالبانی و همراهانش، روند رسیدگی به پرونده آنان متوقف شده است.
آنان مدعی شدند که این پرونده تحت نفوذ جریانهای حزبی قرار گرفته و نحوه رسیدگی به آن بیش از آنکه بر مبنای اصول قضایی باشد، از شرایط و کشمکشهای سیاسی تأثیر میپذیرد.
رهبران جبهه خلق همچنین اظهار داشتند که با لاهور طالبانی و همراهانش نه بهعنوان «زندانی سیاسی»، بلکه بهعنوان «گروگان سیاسی» برخورد میشود و دادگاهها نیز از استقلال لازم در رسیدگی به این پرونده برخوردار نیستند.
لاهور طالبانی در جریان رویداد «لالهزار» در ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، پس از محاصره هتل محل اقامتش در سلیمانیه توسط نیروهای امنیتی، همراه با برادرش پولاد و شماری از نیروهای وابسته به او بازداشت شد. در این درگیری، بهطور رسمی کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر اعلام شد.
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