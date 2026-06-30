کردها در ایرلند

به گزارش کردپرس، در حالی که کشورهایی مانند سوئد، آلمان و بریتانیا از دهه‌ها پیش میزبان جمعیت قابل توجهی از کردها بوده‌اند، جامعه کردهای ایرلند پدیده‌ای نسبتاً جدید به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

به گفته هیوا وهاب، بنیان‌گذار مرکز فرهنگی کردهای ایرلند، اکنون حدود ۱۰ هزار کرد در این کشور زندگی می‌کنند. با این حال، به دلیل آنکه بیشتر آنها در اسناد رسمی با تابعیت کشورهای محل تولدشان ثبت شده‌اند، تنها حدود ۲۵ درصد این جمعیت در آمارهای دولتی به عنوان کرد شناخته می‌شوند.

به نوشته نشریه نیوریجن، مرکز فرهنگی کردهای ایرلند که در شهر دوبلین فعالیت می‌کند، اکنون به کانون اصلی گردهمایی جامعه کردها تبدیل شده است. این مرکز هر هفته کلاس‌های آموزش زبان کردی سورانی و کرمانجی برگزار می‌کند، به تازه‌واردان خدمات مشاوره و ترجمه ارائه می‌دهد و مراسم‌هایی مانند نوروز، عید، کریسمس و روز سنت پاتریک را برگزار می‌کند.

فعالیت این مرکز تنها به حفظ فرهنگ محدود نیست. داوطلبان آن در روند درخواست پناهندگی، مراجعه به بیمارستان‌ها، ارتباط با وکلا و ترجمه اسناد به مهاجران کمک می‌کنند و همچنین اخبار مهم ایرلند را به زبان کردی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تا کسانی که هنوز به زبان انگلیسی مسلط نیستند، از تحولات روز مطلع شوند.

هیوا وهاب می‌گوید این فعالیت‌ها را هفت روز هفته و کاملاً داوطلبانه انجام می‌دهد؛ در حالی که شغل اصلی او آموزش رانندگی و ترجمه برای متقاضیان پناهندگی است.

نقش‌آفرینی در بحران‌ها

فعالیت‌های این مرکز در زمان وقوع بحران نیز اهمیت خود را نشان داده است. در سال ۲۰۲۱، کارزان صباح احمد، دانشجوی دکترای کرد، به همراه همسر و دختر هشت‌ماهه‌اش در یک سانحه رانندگی جان باختند. مرکز فرهنگی کردهای ایرلند نقش اصلی را در هماهنگی میان خانواده قربانیان و مقام‌های ایرلندی برای انتقال پیکر آنان به اربیل بر عهده گرفت.

همچنین این مرکز موفق شد بیش از ۱۲۰ هزار یورو برای حمایت از خانواده این قربانیان جمع‌آوری کند؛ اقدامی که همبستگی جامعه کردهای ایرلند را به نمایش گذاشت.

قدردانی دولت ایرلند

فعالیت‌های داوطلبانه هیوا وهاب در دوران همه‌گیری کرونا نیز مورد توجه دولت ایرلند قرار گرفت. او با ارائه خدمات مختلف به سالمندان و خانواده‌های آسیب‌پذیر، از جمله خرید مایحتاج و کمک به افراد در دوران قرنطینه، موفق شد نامه تقدیر رسمی از نخست‌وزیر وقت ایرلند، مایکل مارتین، دریافت کند.

در این نامه آمده است: «داوطلبان دستمزد دریافت نمی‌کنند، نه به این دلیل که بی‌ارزش هستند، بلکه به این دلیل که ارزش آنها قابل قیمت‌گذاری نیست.»

حفظ هویت نسل دوم

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مرکز فرهنگی، آموزش زبان و فرهنگ کردی به نسل دوم مهاجران است. هر هفته کودکان علاوه بر یادگیری زبان، با تاریخ، فرهنگ و هویت کردی نیز آشنا می‌شوند.

به گفته هیوا وهاب، کردهایی از تمام کشورهای دارای جمعیت کرد، در ایرلند دارند. همچنین در سال‌های اخیر شمار دانشجویان کرد از کردستان ترکیه نیز افزایش یافته و بسیاری از آنها برای یادگیری زبان کرمانجی در کلاس‌های این مرکز شرکت می‌کنند.

فعالیت‌های مدنی و سیاسی

تمرکز جامعه کردها در قالب یک نهاد فرهنگی، امکان فعالیت مدنی و سیاسی بیشتری نیز فراهم کرده است. اعضای این مرکز در جریان حملات نظامی به مناطق کردنشین سوریه، مقابل پارلمان ایرلند تجمع‌هایی برگزار کردند و خواستار واکنش دیپلماتیک دولت دوبلین شدند.

به اعتقاد هیوا وهاب، شناخت افکار عمومی ایرلند از مسئله کردها هنوز محدود است. او معتقد است حمایت گسترده جامعه ایرلند از فلسطینیان نشان می‌دهد که در صورت افزایش آگاهی درباره وضعیت کردها نیز امکان شکل‌گیری همبستگی بیشتری وجود دارد.

پیوند میان دو فرهنگ

وهاب شباهت‌های تاریخی میان کردها و ایرلندی ها را قابل توجه می‌داند؛ زیرا هر دو برای حفظ هویت و مقاومت در برابر سیاست‌های همگون‌سازی فرهنگی تلاش کرده اند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های موفق جامعه کردهای ایرلند، زک مرادی است؛ ورزشکاری که در خانواده‌ای کرد متولد شد و پس از مهاجرت به ایرلند، به یکی از چهره‌های مطرح ورزش سنتی هورلینگ این کشور تبدیل شد و امروز به عنوان نمادی از پیوند موفق دو فرهنگ شناخته می‌شود.

به باور بنیان‌گذاران مرکز فرهنگی کردهای ایرلند، با ادامه رشد این جامعه و حضور فعال نسل جوان، کردها بیش از گذشته در جامعه ایرلند شناخته خواهند شد و در عین حال خواهند توانست زبان، فرهنگ و هویت خود را نیز برای نسل‌های آینده حفظ کنند.