کوزران؛ قلب تپنده سنجابی و چهارراه توسعه غرب کرمانشاه / هاشم صفری

خبرگزاری کردپرس _ بخش کوزران، قلب تپنده منطقه تاریخی و پرافتخار سنجابی در استان کرمانشاه، یکی از مستعدترین مناطق غرب کشور از نظر ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و سرمایه انسانی است. این منطقه با پیشینه‌ای کهن، فرهنگی غنی و مردمانی نجیب، اصیل، سخت‌کوش و مهمان‌نواز، همواره نقش مهمی در تولید، امنیت غذایی و توسعه استان ایفا کرده است. با وجود این همه ظرفیت، کوزران هنوز آنگونه که شایسته آن است، از امکانات و زیرساخت‌های توسعه‌ای بهره‌مند نشده و نیازمند توجه ویژه مسئولان و سرمایه‌گذاران است.

سراب قره‌دانه

بخش کوزران با حدود ۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه به شمار می‌رود. از این میزان، حدود ۱۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۵ هزار هکتار اراضی دیم است که سالانه هزاران تن محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود.

الگوی کشت این منطقه، نشان‌دهنده جایگاه راهبردی آن در تأمین امنیت غذایی کشور است. سالانه حدود ۵ هزار هکتار گندم آبی، ۲۰ هزار هکتار گندم دیم، ۵۰۰ هکتار جو آبی، ۵ هزار هکتار جو دیم، ۱۰ هزار هکتار نخود دیم، ۲ هزار هکتار چغندرقند، ۷۰۰ هکتار پیاز، ۳۰۰ هکتار سیب‌زمینی و ۱۵۰۰ هکتار ذرت در این بخش کشت می‌شود که سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی استان دارد.

علاوه بر زراعت، وجود حدود ۴۰۰ هکتار باغ ظرفیت مناسبی برای توسعه باغداری فراهم کرده است. شرایط اقلیمی مطلوب منطقه نیز امکان گسترش کشت محصولات اقتصادی و کم‌آب‌بر همچون زعفران و ایجاد باغ‌های پسته را فراهم ساخته است؛ محصولاتی که می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و درآمد کشاورزان را افزایش دهند.

دامداری نیز یکی از ارکان اصلی اقتصاد کوزران است. وجود حدود ۹۰ هزار رأس دام سبک و ۳۵۰۰ رأس دام سنگین ، این منطقه را به یکی از مراکز مهم تولید گوشت، شیر و فرآورده‌های دامی در استان تبدیل کرده است. ایجاد صنایع تبدیلی، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری محصولات دامی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، جلوگیری از خام‌فروشی و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

کوزران دارای ۱۲۰ روستا است که ۱۱۰ روستای آن دارای سکنه هستند و این نشان‌دهنده پویایی اجتماعی و اقتصادی منطقه است. همچنین وجود حدود ۱۵۰۰ دستگاه تراکتور سنگین و نیمه‌سنگین بیانگر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و آمادگی کشاورزان برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی این منطقه، سراب قره‌دانه است؛ چشمه‌ای دائمی با دبی حدود ۱۵۰ لیتر در ثانیه که حتی در سال‌های خشک‌سالی نیز هرگز خشک نشده است. این سراب، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه کشاورزی، ایجاد فضاهای گردشگری، تفرجگاهی و رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود، اما متأسفانه تاکنون آن‌گونه که شایسته این سرمایه ارزشمند است، مورد توجه و بهره‌برداری اصولی قرار نگرفته است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های کوزران، موقعیت ممتاز جغرافیایی آن است. شهر کوزران در محل اتصال مسیر شش شهرستان قرار گرفته و به‌عنوان یک چهارراه ارتباطی، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز مهم خدماتی، تجاری، کشاورزی و لجستیکی را دارد. با این حال، ضعف راه‌های مواصلاتی و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت بزرگ شده است. توسعه راه‌های ارتباطی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی منطقه و شهرستان‌های همجوار داشته باشد.

با توجه به ظرفیت‌های موجود، ایجاد شهرک‌های کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، احداث سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، حمایت از کشت محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه گردشگری طبیعی و تاریخی، جذب سرمایه‌گذاران و حمایت از کارآفرینان، می‌تواند آینده‌ای روشن برای کوزران رقم بزند.

منطقه سنجابی تنها یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای از تاریخ، فرهنگ، اصالت، تولید و سرمایه‌های انسانی است. کوزران به‌عنوان قلب تپنده این منطقه، ظرفیت آن را دارد که با برنامه‌ریزی علمی، مدیریت کارآمد و حمایت مسئولان، به یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، دامداری، گردشگری و تجارت در غرب کشور تبدیل شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، زمان آن فرا رسیده است که نگاه‌ها به سوی این منطقه ارزشمند معطوف شود. توسعه کوزران، تنها توسعه یک بخش نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده استان کرمانشاه، تقویت امنیت غذایی کشور، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم این دیار است. بی‌تردید، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این منطقه، کوزران می‌تواند به الگویی موفق از توسعه متوازن در غرب ایران تبدیل شود.

