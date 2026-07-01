به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرد: «مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً روشن است و همه می‌توانند آن را ملاحظه کنند.»

عراقچی تصریح کرد: «رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده را متعهد کرده است که این جانور دست‌آموز خود در تل‌آویو را مهار کند. اگر آنها از فرمان ارباب خود سرپیچی می‌کنند، ایران به آنها درس لازم را خواهد داد.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: «هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.»

وزیر جنگ رژیم اسرائیل روز دوشنبه در اظهاراتی سخیف و تهدیدآمیز که نشان‌دهنده ماهیت تروریستی این رژیم است گفته‌بود که این رژیم رهبر جمهوری اسلامی ایران را در فهرست اهداف خود قرار داده‌است.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل در اظهاراتی گفته‌بود: «دستور من به ارتش اسرائیل این است که خود را برای یک عملیات آبی و سفید در ایران آماده کند.» به نوشته فاکس نیوز کاتس گفت که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، برای ترور نشانه‌گذاری شده‌است.