پیش بینی خرید بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان

به گزارش کردپرس، سجاد حسامی در جمع خبرنگاران افزود: این طرح از طریق ۴۴ مرکز خرید در مناطق روستایی اجرا میشود و مراکز برای تحویل گندم مازاد کشاورزان آمادگی کامل دارند.
او با اشاره به استقرار مراکز خرید و مباشران این نهاد در سطح استان اظهار کرد: خرید تضمینی ـ مباشرتی گندم توسط شبکه تعاون روستایی در مراکز مستقر در مناطق روستایی انجام میشود و پیشبینی میکنیم امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.
حسامی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گفت: قیمت خرید تضمینی ـ مباشرتی گندم در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و علاوه بر آن، ۲۰۰ هزار ریال نیز به عنوان جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت میشود.
وی افزود: فرآیند خرید گندم توسط شبکه تعاون روستایی از شهرستان پلدشت آغاز شده و به تدریج در سایر مناطق استان نیز در حال انجام است.
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