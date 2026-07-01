پیش بینی خرید بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان

او با اشاره به استقرار مراکز خرید و مباشران این نهاد در سطح استان اظهار کرد: خرید تضمینی ـ مباشرتی گندم توسط شبکه تعاون روستایی در مراکز مستقر در مناطق روستایی انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

حسامی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گفت: قیمت خرید تضمینی ـ مباشرتی گندم در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و علاوه بر آن، ۲۰۰ هزار ریال نیز به عنوان جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی افزود: فرآیند خرید گندم توسط شبکه تعاون روستایی از شهرستان پلدشت آغاز شده و به تدریج در سایر مناطق استان نیز در حال انجام است.