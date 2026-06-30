سومین نهاد حاکمیتی اقلیم هم قربانی اختلافات سیاسی شد

به گزارش کردپرس، حاکم شیخ‌لطیف، نماینده پیشین پارلمان عراق، با انتشار یادداشتی مدعی شد که طی بیش از یک ماه گذشته هیچ پرونده‌ای از دادگاه‌های حوزه سلیمانیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده و در نتیجه روند رسیدگی قضایی در بخشی از اقلیم کردستان متوقف شده است.

او با اشاره به اینکه دادگاه تجدیدنظر پیش‌تر چندین بار خواستار دریافت پرونده مربوط به لاهور طالبانی شده بود، مدعی شد این پرونده از سلیمانیه ارسال نشده و پس از آن نیز انتقال دیگر پرونده‌ها متوقف شده است.

به گفته وی، بخشی از قضات دادگاه تجدیدنظر نیز در این مدت از رسیدگی به دعاوی خودداری کرده‌اند و این موضوع باعث شده پرونده‌های مربوط به حوزه‌های اربیل و دهوک نیز عملاً متوقف شوند؛ زیرا به گفته او، هیئت‌های رسیدگی در دادگاه تمییز تشکیل نمی‌شوند.

حاکم شیخ‌لطیف نوشت دادگاه‌های سلیمانیه علت این اقدام را نگرانی از مداخله سیاسی در دادگاه تجدیدنظر و شورای قضایی عنوان می‌کنند و معتقدند برخی پرونده‌های دارای ابعاد سیاسی ممکن است تحت تأثیر ملاحظات حزبی تعیین تکلیف شوند.

در مقابل، منتقدان این رویکرد می‌گویند توقف ارسال پرونده‌ها بیشتر با هدف جلوگیری از ارسال پرونده لاهور طالبانی انجام شده و تعلیق دیگر پرونده‌ها برای جلوگیری از برجسته شدن این موضوع صورت گرفته است.

نماینده پیشین پارلمان عراق در پایان هشدار داد که توقف عملی فعالیت دستگاه قضایی، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در ساختار حکمرانی اقلیم است و خواستار ورود نهادهای پژوهشی، رسانه‌ها، دستگاه قضایی و همچنین مسئولان اجرایی برای حل این وضعیت شد.