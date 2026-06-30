صادرات گمرکات کردستان به ۸۲ میلیون دلار رسید

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: در این مدت، ۳۱۰ هزار و ۹۹۷ تن کالای صادراتی به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۶۴ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده است.

وی با اشاره به مقاصد صادراتی استان، افزود: کشور عراق با اختصاص بیش از ۹۸ درصد از وزن کل صادرات، همچنان بزرگ ترین و اصلی ترین مقصد کالاهای صادراتی کردستان به شمار می رود.

مدیرکل گمرک سنندج همچنین از رشد قابل توجه واردات خبر داد و اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۱ هزار تن انواع کالا به ارزش حدود ۵۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

امیدی ادامه داد: میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۴۱ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده رشد قابل توجه مبادلات تجاری از طریق گمرکات استان است.