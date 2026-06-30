۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

معاون عمرانی استاندار:

 سومار می‌تواند نقشی تحول آفرین در ترددهای اربعینی ایفا کند

 سومار می‌تواند نقشی تحول آفرین در ترددهای اربعینی ایفا کند

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: سومار نزدیک‌ترین مرز مبادلاتی کشور به کربلا است و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم می‌تواند نقشی تحول آفرین در تسهیل ترددهای اربعینی ایفا کند. 

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی روز دوشنبه در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعینی مرز سومار که با حضور دکتر مرتضایی بازرس ویژه و نماینده بازرسی وزارت کشور، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری، مدیرکل راهداری و دیگر مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: سومار به دلیل برخورداری از مزیت‌های ممتازی مانند دسترسی بسیار نزدیک به پایتخت عراق، طی سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مرزهای مهم صادراتی کشور شده و در این زمینه رقابت بسبار نزدیکی با مرزهای همجوار دارد.

وی قرار گرفتن سومار در لیست مرزهای اربعینی را یک رویداد تحول آفرین توصیف کرد و گفت: سومار همچنین نزدیک‌ترین مرز کشور به کربلا و عتبات عالیات است و با تأکیدات ویژه استاندار محترم زیرساخت‌های لازم برای تردد مسافری در حال فراهم آمدن است. 

معاون عمرانی استاندار به استقبال طرف عراقی از برقراری تردد زوار از مرز سومار اشاره کرد و گفت: شهر مندلی در مجاورت سومار قرار دارد و ساکنان این شهر دارای قرابت های تاریخی و مذهبی بسیاری با مردم منطقه هستند و بسیار مشتاق برقراری تردد زوار حسینی استقبال از این مسیر هستند.

وی از آماده‌سازی سومار برای پذیرایی از زوار اربعین خبر داد و گفت: مدیریت ارشد استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط با تمام توان و به صورت شبانه روزی در حال فراهم کردن زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی هستند. 

وی گفت: از سال‌های گذشته توسعه مرز سومار با دورنمای تردد مسافری در دستور کار قرار داشته است و در همین راستا کارهایی مانند تامین آب و برق پایدار، شبکه فیبرنوری، ایجاد زائرسرا، تامین دستگاه‌های یخساز ثابت و سیار، ایجاد سرویس‌های بهداشتی، احداث ۲۶ هکتار پارکینگ مجهز و... در آن مرز انجام شده است.

 معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که به برکت اربعین ایجاد می شوند مردم محلی و تجار هم در طول سال می توانند از آن بهره مند شوند.

کد مطلب 2796836

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