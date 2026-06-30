به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی روز دوشنبه در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعینی مرز سومار که با حضور دکتر مرتضایی بازرس ویژه و نماینده بازرسی وزارت کشور، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری، مدیرکل راهداری و دیگر مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: سومار به دلیل برخورداری از مزیت‌های ممتازی مانند دسترسی بسیار نزدیک به پایتخت عراق، طی سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مرزهای مهم صادراتی کشور شده و در این زمینه رقابت بسبار نزدیکی با مرزهای همجوار دارد.

وی قرار گرفتن سومار در لیست مرزهای اربعینی را یک رویداد تحول آفرین توصیف کرد و گفت: سومار همچنین نزدیک‌ترین مرز کشور به کربلا و عتبات عالیات است و با تأکیدات ویژه استاندار محترم زیرساخت‌های لازم برای تردد مسافری در حال فراهم آمدن است.

معاون عمرانی استاندار به استقبال طرف عراقی از برقراری تردد زوار از مرز سومار اشاره کرد و گفت: شهر مندلی در مجاورت سومار قرار دارد و ساکنان این شهر دارای قرابت های تاریخی و مذهبی بسیاری با مردم منطقه هستند و بسیار مشتاق برقراری تردد زوار حسینی استقبال از این مسیر هستند.

وی از آماده‌سازی سومار برای پذیرایی از زوار اربعین خبر داد و گفت: مدیریت ارشد استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط با تمام توان و به صورت شبانه روزی در حال فراهم کردن زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی هستند.

وی گفت: از سال‌های گذشته توسعه مرز سومار با دورنمای تردد مسافری در دستور کار قرار داشته است و در همین راستا کارهایی مانند تامین آب و برق پایدار، شبکه فیبرنوری، ایجاد زائرسرا، تامین دستگاه‌های یخساز ثابت و سیار، ایجاد سرویس‌های بهداشتی، احداث ۲۶ هکتار پارکینگ مجهز و... در آن مرز انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که به برکت اربعین ایجاد می شوند مردم محلی و تجار هم در طول سال می توانند از آن بهره مند شوند.