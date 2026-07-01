۱۲ ساخت وساز غیرمجاز در حریم تالاب زریبار تخریب شد

به گزارش کرد پرس، مهدی بالیده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این عملیات با دستور دادستان و فرماندار مریوان و با همکاری اداره جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، بخشداری و اداره حفاظت محیط زیست، در چارچوب قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و حفاظت از حریم اکولوژیکی تالاب زریبار، افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز یا احداث مستحدثات در اراضی کشاورزی که مغایر با قانون باشد، جرم محسوب شده و با برخورد قاطع دستگاه های مسئول مواجه خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی را از اولویت های اصلی دستگاه های اجرایی و نظارتی شهرستان عنوان کرد و گفت: در برخورد با تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی هیچ گونه اغماض و چشم پوشی صورت نخواهد گرفت.

بالیده یادآور شد: استمرار نظارت بر حریم تالاب زریبار و اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ منابع طبیعی با جدیت ادامه خواهد داشت.