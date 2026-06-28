آراس طالبانی خواستار همراهی احزاب سلیمانیه با پیشنهاد حزب دمکرات شد

به گزارش کردپرس، آراس طالبانی برادرزاده مام جلال و برادر لاهور طالبانی، روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ در پیامی اعلام کرد امیدوار است «احزاب زون سبز» به پیشنهاد حزب دمکرات پاسخ مثبت دهند و برای برگزاری نشست پارلمان اقدام کنند تا رقابتها و اختلافات سیاسی در چارچوب نهاد قانونگذاری دنبال شود.
او در بخشی از پیام خود گفته است: «اگر واقعاً میخواهید به مسئله کرد و اقلیم خدمت کنید، اختلافها را به پارلمان ببرید.»
وی همچنین تأکید کرد این درخواست را نه از موضع سیاسی، بلکه به عنوان «یک شهروند ساده کرد که میخواهد این اقلیم باقی بماند و ویران نشود» مطرح میکند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بیانیهای خواستار فعالسازی دوباره پارلمان اقلیم و انتقال گفتوگوهای مربوط به تشکیل کابینه دهم به داخل پارلمان شد.
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بیانیه خود اعلام کرده بود که پس از پایان انتخابات دوره ششم پارلمان و اعلام نتایج، با احساس مسئولیت در قبال شرایط اقلیم تلاشهایی را برای فعالسازی نهادهای قانونی آغاز کرده و برای بازگشایی پارلمان، انتخاب رئیس اقلیم و تشکیل کابینه دهم چندین سناریو و راهکار ارائه داده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که با وجود پیامها، تماسها، نشستهای دوجانبه و چندجانبه، تشکیل هیئتها و ابتکارهای سیاسی از سوی مسعود بارزانی و حزب دمکرات برای حل اختلافات، تاکنون واکنش مثبت و کافی از سوی طرفهای مقابل مشاهده نشده است.
دفتر سیاسی حزب دمکرات هشدار داده است که ادامه وضعیت کنونی و تداوم بنبست سیاسی، جز آسیب به اقلیم کردستان، تجربه سیاسی و دستاوردهای آن نتیجهای برای هیچ طرفی نخواهد داشت و از تمامی جریانهای حاضر در پارلمان خواسته است برای فعالسازی این نهاد و رسیدن به راهحل سیاسی همکاری کنند.
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