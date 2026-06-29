به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، با اشاره به تحولات منطقه، اعلام کرد که پایان دادن به حملات اسرائیل تنها به معنای برقراری آرامش برای فلسطینیان نیست، بلکه گامی در جهت تضمین صلح و ثبات جهانی به شمار می‌رود.

کورتولموش گفت: «پایان یافتن این اقدامات تهاجمی دولت اسرائیل، نه تنها موجب آرامش مردم فلسطین خواهد شد، بلکه به معنای تضمین صلح در جهان است.»

رئیس مجلس ترکیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به روابط درون پیمان ناتو پرداخت و از ادامه محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی برخی کشورهای عضو علیه ترکیه انتقاد کرد.

او گفت: «در چارچوب عضویت در ناتو، روشن است که ادامه تحریم‌هایی که برخی از اعضا علیه ترکیه اعمال می‌کنند، اقدامی یک‌جانبه، بی‌معنا و مغایر با روح همبستگی و همکاری در این ائتلاف است.»

کورتولموش تأکید کرد که همکاری میان اعضای ناتو باید بر پایه اعتماد متقابل و احترام به تعهدات مشترک باشد و سیاست‌های محدودکننده برخی اعضا با اصول و اهداف این پیمان همخوانی ندارد.