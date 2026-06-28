نمایندگان کردستان به «حساب خیریه صلح» برای توسعه فرهنگ سازش کمک کردند

به گزارش کرد پرس، در این نشست، حجت الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم الحرام و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در دوران جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ، قضات و کارکنان اداری دادگستری و مجموعه های زیرمجموعه با حضور مستمر و تلاش جهادی، روند خدمت رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دادند که این اقدام شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر لزوم انعکاس مشکلات و کمبودهای دستگاه قضایی استان از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مسئولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس، به دلیل مراجعات گسترده مردمی، همواره ملجأ و پناهگاه مردم هستند و بخش قابل توجهی از مشکلات و مطالبات عمومی به این دو نهاد ارجاع می شود.

رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه مهم ترین ظرفیت های توسعه استان در سه حوزه مرز، معدن و کشاورزی قرار دارد، افزود: ساماندهی و بهره برداری کامل از این ظرفیت ها می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان را برطرف کند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تصویب اعتبار احداث ساختمان های دادگستری شهرستان های دیواندره و دهگلان در سفر رئیس قوه قضاییه به استان، خواستار مساعدت نمایندگان مجلس برای تأمین زمین مورد نیاز این پروژه ها شد و ادامه داد: ساختمان زندان های استان نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و لازم است اعتبار بازسازی زندان مریوان و همچنین زمین مناسب برای این مجموعه تأمین شود.

وی همچنین بر ضرورت حمایت نمایندگان مجلس برای استقرار ساختمان های اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان های قروه و مریوان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اشاره به نتایج مثبت جلسات تعاملی میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، بیان کرد: این نشست ها همواره خروجی محور بوده و در حل مشکلات مردم نقش مؤثری داشته است.

وی رعایت قانون توزیع عادلانه آب را از ضرورت های استان دانست و یادآور شد: کردستان چهارمین استان کشور از نظر برخورداری از معادن است و باید از این ظرفیت خدادادی برای توسعه اقتصادی و اشتغال استان به شکل مطلوب تری استفاده شود.

امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر استمرار همکاری و تعامل نمایندگان با دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: وضعیت مرز باشماق مریوان قابل قبول نیست و باید با برنامه ریزی و تدابیر لازم ساماندهی شود.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در استان نسبت به میانگین کشور افزود: افزایش هزینه های زندگی موجب شده است بسیاری از خانوارهای کردستانی با مشکلات معیشتی مواجه شوند و ضروری است دستگاه های اجرایی برای رفع این وضعیت راهکارهای مؤثری اتخاذ کنند.

سالار مرادی، دیگر نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات در بدنه دولت و دستگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: مردم در برخورد با مفسدان و متخلفان چشم امید به دستگاه قضایی دارند و برخورد قاطع با این افراد، رضایتمندی عمومی و اعتماد اجتماعی را افزایش خواهد داد.

وی مقابله با زمین خواری و دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی را از مهم ترین اولویت ها برشمرد و افزود: تعیین تکلیف و سنددار شدن تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی استان، زمینه مقابله مؤثر با زمین خواری، صیانت از بیت المال و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم می کند.

در پایان این نشست، نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با اختصاص مبلغی به «حساب خیریه صلح» موافقت کردند. این کمک با هدف توسعه مشارکت های مردمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش، پرداخت دیون اصحاب دعوا و حمایت از محکومان جرایم مالی انجام شد.

گفتنی است این نشست به مدت چهار ساعت ادامه داشت و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه دیدگاه ها و مطالبات حوزه های انتخابیه خود، بر ضرورت تعامل، هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر با دستگاه قضایی استان برای ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم تأکید کردند.